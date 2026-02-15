Ở lại TP.HCM làm việc xuyên Tết, người lao động nhận lương gấp 2-4 lần 15/02/2026 17:16

Giữa những ngày cận Tết, khi dòng người hối hả rời TP.HCM về quê sum họp, nhiều người lao động vẫn chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập.

Kiếm thêm gửi về gia đình

Đều đặn vào ca 12 tiếng mỗi ngày tại Công ty Nidec Sankyo Việt Nam, Hueng (28 tuổi, quê Gia Lai) năm nay lần đầu ở lại TP.HCM đón Tết.

Sau ba năm vào TP.HCM mưu sinh, cô quyết định đăng ký làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ do giá vé xe tăng cao và nhiều khoản chi tiêu phát sinh.

“Về quê tốn kém, đủ khoản phải lo nên em chọn ở lại làm để kiếm thêm gửi về gia đình. Không về thì cũng buồn, nhưng nghĩ đến việc có thêm tiền, tiền công được nhân gấp đôi lại có động lực tiếp tục làm” - Hueng tâm sự.

Những ngày cận Tết, khi nhiều đồng nghiệp thu xếp về quê, cô vẫn đều đặn vào xưởng theo ca, tăng tốc làm kịp đơn hàng rồi trở về phòng trọ lúc thành phố đã thưa người.

Phòng trọ của Hueng những ngày giáp Tết không có mâm cỗ hay kế hoạch sum họp. Thời khắc giao thừa, cô gọi điện về nhà chúc Tết cha mẹ qua màn hình điện thoại, rồi nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục ca làm.

Nhung làm việc xuyên Tết suốt 10 năm nay. Ảnh: HẢI NHI

Tương tự, Phan Phi Nhung đã có 10 năm gắn bó với cửa hàng Family Mart và hầu như năm nào cũng làm việc ngày Tết.

Tốt nghiệp ngành Marketing Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhung lựa chọn theo đuổi và gắn bó lâu dài với lĩnh vực bán lẻ.

Tết năm nay, cửa hàng có ba người ở lại làm việc gồm Nhung, một trợ lý và một nhân viên bán thời gian. Nhờ nhà ở gần nơi làm, Nhung chủ động nhận ca xuyên suốt kỳ nghỉ để thuận tiện sắp xếp công việc và sinh hoạt gia đình.

Theo Nhung, phần lớn nhân sự ở lại làm Tết là những người sinh sống tại TP.HCM hoặc khu vực lân cận, bởi chi phí đi lại dịp cao điểm tăng cao trong khi thời gian nghỉ không dài. Những nhân viên ở xa thường chỉ có dịp đoàn tụ gia đình vào Tết nên cửa hàng ưu tiên sắp xếp cho họ về quê.

“Có năm tôi cũng định xin nghỉ nhưng cửa hàng thiếu người nên ở lại hỗ trợ” - Nhung nói. Nhung cảm nhận đôi lúc chạnh lòng khi nhân viên xin nghỉ hoặc đột xuất bỏ ca, khiến khối lượng công việc dồn lên vai những người còn lại. Tuy vậy, nghĩ đến việc nhiều bạn cả năm mới về quê một lần, Nhung sẵn sàng chia sẻ.

Theo Nhung, làm việc dịp Tết tuy vất vả hơn do lượng khách tăng và nhân sự mỏng, nhưng thu nhập được tính cao hơn ngày thường. Quan trọng hơn, vì gia đình ở TP.HCM và có thể gặp người thân thường xuyên, Nhung xem việc trực Tết là lựa chọn hợp lý.

Thu nhập một ngày có thể đạt 832.000 đồng

Bà Trần Thảo Chi, Quản lý Tuyển dụng và Đào tạo FamilyMart Việt Nam, cho biết hệ thống vẫn duy trì hoạt động xuyên Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Ngoài công nhân, người lao động tại các công trình cũng làm việc xuyên Tết. Ảnh: HẢI NHI

“Ngày Tết, nhiều người vẫn cần mua nước uống, thực phẩm hay các vật dụng cần thiết. Nếu cửa hàng đóng cửa, sẽ không có đơn vị cung cấp các dịch vụ này” - bà Chi nói.

Theo bà Chi, mức lương làm việc dịp Tết được tính 400% so với ngày thường; riêng khung giờ sau 22 giờ được tính 490%. Cụ thể, nếu ngày thường nhân viên nhận 26.000 đồng/giờ thì trong những ngày từ 29 tháng Chạp đến hết Mùng 4 Tết, mức lương là 104.000 đồng/giờ. Nếu làm đủ 8 tiếng, thu nhập một ngày có thể đạt 832.000 đồng.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM thăm và lì xì Tết đến người lao động làm việc xuyên Tết tại các công trình vào ngày 13-2-2026. Ảnh: HẢI NHI

Số giờ làm của nhân viên được sắp xếp tùy theo tình hình khách tại từng cửa hàng. Với những điểm đông khách, nhân viên có thể được bố trí tối đa 8 tiếng/ngày; các cửa hàng khu vực văn phòng, lượng khách ít hơn sẽ chia ca linh hoạt 4-6-8 tiếng.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP.HCM), cho biết Tết năm nay người lao động làm đủ 10 ngày trong kỳ nghỉ, bắt đầu từ ngày 13-2. Trong đó, các ngày 15 đến 19-2 được tính lương gấp ba lần ngày thường; các ngày 12 đến 14-2 và 20 đến 22-2 được tính gấp đôi.

Ngoài mức lương theo quy định, công ty còn hỗ trợ thêm 200.000 đồng cho mỗi ngày làm việc trong dịp Tết.

Theo ông Hồng, do đặc thù sản xuất theo dây chuyền, công nhân vào ca là tập trung làm việc liên tục, không có nhiều thời gian cảm nhận “không khí đêm giao thừa” như các ngành nghề khác. Bù lại, các bữa ăn trong những ngày này được công ty cải thiện, chất lượng tốt hơn so với ngày thường để động viên người lao động.