900 người lao động về quê trên những 'Chuyến xe hạnh phúc' 13/02/2026 16:01

PLO)- "Chuyến xe hạnh phúc – Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết" là hành trình mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa thể về quê.

Sáng 12-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức khởi hành chương trình "Chuyến xe hạnh phúc – Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết" mùa thứ tư.

​"Chuyến xe hạnh phúc" tiếp tục hành trình mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình.

​Chia sẻ tại lễ khởi hành, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op nói: "Với chúng tôi, Chuyến xe hạnh phúc không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là cam kết bền bỉ mang hạnh phúc đến cộng đồng. Tết sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người lao động xa quê đều có cơ hội trở về bên gia đình".

Bà con háo hức trên chuyến xe về quê.

Năm nay, chương trình triển khai 20 chuyến xe, đưa 900 hành khách về các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Mỗi hành trình đều được chăm chút bằng sự quan tâm và an toàn.

​Bà con được hỗ trợ từ bữa ăn, nước uống đến quà Tết nghĩa tình trong suốt chặng đường. Tại các địa phương, công tác tiếp đón và hỗ trợ cũng được đơn vị phối hợp thực hiện chu đáo.

​Sau bốn năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ đưa gần 3.200 người lao động xa quê về đón Tết. Trong năm đầu tiên, đơn vị phục vụ 500 hành khách. Ba năm tiếp theo, mỗi năm hỗ trợ 900 hành khách, từng bước mở rộng quy mô thành hoạt động thường niên ý nghĩa.