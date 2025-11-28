Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM ra mắt 28/11/2025 20:43

(PLO)-Theo Sở Công thương, việc đổi tên là bước chuyển mình để Hiệp hội Lương thực Thực phẩm cùng TP hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm chế biến thực phẩm hiện đại, an toàn và bền vững của cả nước.

Chiều 28-11, Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu bất thường lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội nhằm triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức Hội theo yêu cầu của TP.HCM sau hợp nhất địa giới hành chính.

Đại hội đã thống nhất chủ trương đổi tên tổ chức thành Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM.

Bà Lý Kim Chi tiếp tục được tín nhiệm, đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ I (2025-2030).

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030

“Việc đổi tên diễn ra trong bối cảnh TP.HCM bước sang thời kỳ phát triển mới quy mô lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn, khát vọng vươn xa hơn. Đây là bước chuyển mình để Hiệp hội cùng TP hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm chế biến thực phẩm hiện đại, an toàn và bền vững của cả nước”- bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ.