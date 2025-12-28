Trao giải cuộc thi lan tỏa năng lượng tích cực lần 5 28/12/2025 12:39

(PLO)- Cuộc thi lan tỏa năng lượng tích cực năm nay có chủ đề "Sứ giả của yêu thương".

Ngày 27-12, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM, Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao giải cuộc thi "lan tỏa năng lượng tích cực" lần thứ 6.

Sự kiện có sự đồng hành của Công ty Herbalife Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam và vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong. Hoa hậu Yến Nhi – Miss Grand Việt Nam 2025 cùng đại diện Herbalife Việt Nam cũng có mặt tại chương trình.

Cuộc thi năm nay có chủ đề Sứ giả của yêu thương. Chương trình kêu gọi cộng đồng ghi lại và lan tỏa những khoảnh khắc đẹp cùng những hành động nhân văn bắt nguồn từ tình yêu thương trong đời sống hằng ngày.

Điểm nổi bật của cuộc thi là tính mở và tính cộng đồng khi mọi người ở khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S đều có thể tham gia. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn mang đến cho công chúng những câu chuyện mới mẻ, giàu cảm xúc, góp phần truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến xã hội.

Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực năm 2025 thu hút 1.800 clip gửi về . Ảnh: Ban tổ chức

Sau hơn ba tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 1.800 clip dự thi gửi về. Các tác phẩm giàu cảm xúc đã phản ánh đúng tinh thần “gieo điều tích cực” mà chương trình hướng tới.

Nhiều clip xoay quanh các khía cạnh của đời sống thường nhật. Có những việc làm rất giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng.

Các bài dự thi năm nay thể hiện sự đa dạng và chiều sâu cảm xúc. Tiêu biểu là những câu chuyện về hành trình hiến và ghép mô tạng để cứu sống người bệnh.

Những câu chuyện này đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái. Điều đó khẳng định giá trị của sự cho đi vô điều kiện và nuôi dưỡng trách nhiệm trong xã hội hiện đại.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết: “Chúng tôi trân trọng từng tác phẩm tham gia bởi mỗi clip là một câu chuyện thật và đầy tâm huyết”.

Sự đồng hành của bạn đọc đã góp phần tạo nên sức sống bền bỉ cho cuộc thi suốt nhiều năm qua, ông Toàn chia sẻ thêm.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ sáu Công ty Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ. Hai đơn vị mong muốn chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.