Doanh nghiệp ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chăm sóc khách hàng 18/09/2025 20:11

(PLO)- Agrifarm cùng một số doanh nghiệp vừa ký kết dự án với Viettel Cần Thơ về ứng dụng mã QR với mong muốn vừa quản lý được chất lượng sản phẩm vừa chăm sóc tốt các khách hàng.

Chiều 18-9, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Agrifarm đã ký kết dự án Vmark Loyalty cùng Viettel Cần Thơ và các đơn vị đối tác.

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Agrifarm ký kết bản ghi nhớ với Viettel Cần Thơ. Ảnh: THÙY DUNG

Theo thông tin của Viettel Cần Thơ, VMark là giải pháp ứng dụng mã QR vào việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp theo dõi, nhận diện sản phẩm qua từng công đoạn sản xuất, chế biến, phân phối…

VMark Loyalty là một tính năng trong giải pháp VMark, sử dụng mã QR gắn trên sản phẩm để giúp các nhãn hàng thực hiện các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng và quảng bá.

Cụ thể, ứng dụng mã QR định danh trên từng sản phẩm, được in trực tiếp lên bao bì trong quá trình sản xuất. Khi sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối, mã QR trở thành công cụ quản lý đường đi của sản phẩm, ghi nhận hành trình di chuyển từ nhà phân phối đến từng đại lý, từng điểm bán lẻ.

Mỗi lần quét mã là một lần xác nhận phân phối. Nếu có dấu hiệu bán tràn vùng, lấn tuyến, hệ thống tự động phát cảnh báo giúp doanh nghiệp phát hiện, khoanh vùng, xử lý kịp thời. Không chỉ dừng lại ở kiểm soát, doanh nghiệp còn có thể triển khai các chương trình thưởng cho nhà phân phối, đại lý các cấp…

Khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng, mã QR tiếp tục phát huy vai trò như một tem chống giả thông minh. Chỉ cần quét mã QR, người tiêu dùng có thể xác minh hàng chính hãng. Nếu mã QR đã bị sao chép, làm giả, hệ thống lập tức cảnh báo cho cả người mua lẫn doanh nghiệp.

Hơn thế nữa mã QR còn có thể mở ra không gian tương tác giữa nhãn hàng và người tiêu dùng bằng cách triển khai các chương trình loyalty minigame ngay trên sản phẩm bất cứ lúc nào.

Ông Trịnh Hoàng Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Agrifarm phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: THÙY DUNG

Ông Trịnh Hoàng Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Agrifarm cho biết, là một doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Agrifarm luôn đặt mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn và giải pháp hiệu quả cho bà con nông dân. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, công ty đặc biệt chú trọng xây dựng sự gắn bó, tin tưởng lâu dài với khách hàng, những người trực tiếp tạo ra giá trị trong chuỗi sản xuất nông nghiệp.

Chính vì vậy, Agrifarm tin tưởng rằng Vmark Loyalty sẽ trở thành công cụ quan trọng, giúp Agrifarm chăm sóc khách hàng tốt hơn, tăng cường sự gắn kết với bà con nông dân, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh. Đây là nền tảng cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp hiện đại.

Agrifarm cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả, mang lại giá trị thực tiễn cho cả đôi bên và đặc biệt là cho khách hàng của công ty

“Trong tương lai, chúng tôi cũng rất mong muốn được tiếp tục hợp tác với Viettel ở nhiều mảng công nghệ số khác như quản lý hệ thống phân phối, quản trị dữ liệu khách hàng, hay các nền tảng kết nối trực tuyến - những công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình hiện đại hóa ngành nông nghiệp” – ông Tín cho hay.