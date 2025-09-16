Lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu kiểm tra mặt hàng bánh trung thu

Chiều 16-9, Ban chỉ đạo 389 (phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Phát biểu kết luận, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ đánh giá các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo đã rất nỗ lực, quyết tâm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thống kê 9 tháng phát hiện 105 vụ buôn lậu hàng hóa, giảm 64%; xử lý 210 vụ gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, giảm 83%; phát hiện xử lý 61 vụ sản xuất buôn bán hàng giả, giảm 48% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ cũng nhìn nhận, công tác phòng chống, đấu tranh hàng gian hàng giả, kém chất lượng còn những hạn chế, khó khăn và chỉ đạo những công việc cụ thể từ nay đến cuối năm.
Trong đó, ông Nam yêu cầu tăng cường phối hợp thanh kiểm tra trực tiếp thị trường, công khai và bí mật để phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.
Thiết thực nhất hiện nay là mặt hàng bánh trung thu mùa này đang được bày bán rầm rộ nhiều nơi, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị Ban chỉ đạo ra quân đầu tiên (sau hợp nhất 3 địa phương) là kiểm tra mặt hàng này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân…
Cạnh đó ngành công thương cũng cần quan tâm đến vấn đề bình ổn giá đối với mặt hàng thiết yếu, nhất là vào dịp tết sắp tới.
Xử lý vi phạm hành chính trên 7,5 tỉ
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ, lũy kế 9 tháng, các sở, ngành và lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra trong kỳ 4.773 vụ, trong đó vi phạm 622 vụ, giảm 1.601 vụ (giảm 72,02 % so với cùng kỳ).
Tổng số tiền xử lý vi phạm trên 7,6 tỉ đồng, giảm 87,23% so với cùng kỳ. Trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 7,5 tỉ đồng; truy thu thuế hơn 112 triệu, tiền bán thanh lý hàng tịch thu hơn 41 triệu đồng. Trị giá hàng tịch thu trên 674 triệu.
Trong số các vụ xử lý có 252 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 304 vụ gian lận thương mại và 66 vụ hàng giả. Đã khởi tố 75 vụ với 122 đối tượng (giảm 64 vụ, tăng 4 đối tượng so với cùng kỳ).