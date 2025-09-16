Lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu kiểm tra mặt hàng bánh trung thu 16/09/2025 18:50

(PLO)- 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ đã xử lý 622 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Chiều 16-9, Ban chỉ đạo 389 (phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 TP Cần Thơ đánh giá các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo đã rất nỗ lực, quyết tâm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thống kê 9 tháng phát hiện 105 vụ buôn lậu hàng hóa, giảm 64%; xử lý 210 vụ gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, giảm 83%; phát hiện xử lý 61 vụ sản xuất buôn bán hàng giả, giảm 48% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ cũng nhìn nhận, công tác phòng chống, đấu tranh hàng gian hàng giả, kém chất lượng còn những hạn chế, khó khăn và chỉ đạo những công việc cụ thể từ nay đến cuối năm.

Trong đó, ông Nam yêu cầu tăng cường phối hợp thanh kiểm tra trực tiếp thị trường, công khai và bí mật để phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

Thiết thực nhất hiện nay là mặt hàng bánh trung thu mùa này đang được bày bán rầm rộ nhiều nơi, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị Ban chỉ đạo ra quân đầu tiên (sau hợp nhất 3 địa phương) là kiểm tra mặt hàng này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân…

Cạnh đó ngành công thương cũng cần quan tâm đến vấn đề bình ổn giá đối với mặt hàng thiết yếu, nhất là vào dịp tết sắp tới.