Cảnh sát hình sự tìm nạn nhân của nhóm thanh thiếu niên ném đá vào xe trên cao tốc Rạch Sỏi – Lộ Tẻ 27/12/2025 13:40

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đề nghị ai là nạn nhân của nhóm thanh thiếu niên ném đá vào các phương tiện lưu thông trên cao tốc Rạch Sỏi – Lộ Tẻ sớm liên hệ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định

Ngày 27-12, Công an TP Cần Thơ cho biết đã xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi – Lộ Tẻ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và an ninh, trật tự.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi – Lộ Tẻ đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ, xuất hiện tình trạng một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, ném đá vào các xe ô tô đang lưu thông. Hành vi nguy hiểm này đã làm hư hỏng nhiều phương tiện, đe dọa trực tiếp đến an toàn, tính mạng của người điều khiển phương tiện và hành khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp Công an xã Vĩnh Trinh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi nêu trên, độ tuổi từ 16 đến 21.

Nhóm thanh thiếu niên ném đá vào xe trên cao tốc Rạch Sỏi – Lộ Tẻ

Các phương tiện bị hư hỏng do nhóm thanh thiếu niên ném đá khi lưu thông trên cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ

Để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến vụ việc sớm liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Người bị hại có thể liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ (địa chỉ 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc liên hệ Trung tá Dương Hoàng Thiện, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0907.688.639.