Khởi tố người đăng ảnh nhạy cảm của phụ nữ lên Facebook 11/02/2026 08:56

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã khởi tố người đàn ông đăng ảnh nhạy cảm của phụ nữ lên mạng xã hội Facebook.

Ngày 11-2, thông tin từ Công an xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với ông LVL (42 tuổi, ngụ xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk), đề điều tra về tội làm nhục người khác.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với bị can LVL. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 26-11-2025, ông LVL đã đăng tải công khai lên mạng xã hội Facebook hình ảnh "nhạy cảm" của chị HTT. Sau đó, ông LVL còn chia sẻ công khai bài viết.

Công an xác định, việc ông LVL đăng hình ảnh nhạy cảm của chị HTT lên mạng nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thỏa mãn bức xúc và để chị T cảm thấy xấu hổ, nhục nhã.

Sau khi bị ông LVL đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội, chị T cùng gia đình cảm thấy xấu hổ, tự ti trước mọi người và đám đông, khiến cho cuộc sống thường ngày bị đảo lộn.

Mối quan hệ giữa ông LVL và chị T đang được công an làm rõ.