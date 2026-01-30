Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông có hành vi phản cảm trước cổng trường đại học 30/01/2026 09:55

(PLO)- Công an phường Đông Hòa, TP.HCM đã mời làm việc và xử phạt hành chính ông K vì đăng tải nội dung phản cảm trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh tại cổng một trường đại học trên địa bàn.

Ngày 30-1, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, TP.HCM cho biết công an phường đã phối hợp các đơn vị liên quan mời làm việc với NDK (34 tuổi, ngụ TP.HCM) để làm rõ hành vi phản cảm trước cổng trường đại học, từ phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông K có hành vi phản cảm trước cổng trường đại học trên địa bàn phường Đông Hoà, TP.HCM. Ảnh: MXH

Qua xác minh, ông NDK là chủ tài khoản mạng xã hội MNL. Người này đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và clip có nội dung dâm ô, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Căn cứ kết quả làm việc, công an phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NDK về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Theo đó, ông K bị phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ đường dẫn, thông tin vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội.

NDK (34 tuổi, ngụ TP.HCM) có hành vi phản cảm trước cổng trường đại học làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PHẠM HẢI

Như PLO đã thông tin, trước đó tài khoản mạng xã hội MNL đăng tải nhiều hình ảnh, clip kèm nội dung nhạy cảm. Trong đó có hình ảnh người đàn ông đứng trước cổng trường đại học trên địa bàn phường Đông Hòa với những biểu hiện phản cảm. Các bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ.

Không chỉ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, tài khoản này còn kèm theo nhiều dòng trạng thái, bình luận phản cảm, gây bức xúc dư luận. Hành vi này ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa đã chỉ đạo công an phường khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã mời người vi phạm lên làm việc và xử lý nghiêm theo quy định.