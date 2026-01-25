Nam thanh niên gọi điện về gia đình sau đó mất liên lạc, được phát hiện tử vong dưới sông Tắc 25/01/2026 18:30

(PLO)- Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân nam thanh niên 24 tuổi (quê tỉnh Lâm Đồng) được phát hiện tử vong dưới sông Tắc, phường Long Phước.

Ngày 25-1, Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ thi thể nam giới được phát hiện dưới sông Tắc, thuộc nhánh sông Đồng Nai, đoạn qua phường Long Phước, TP.HCM.

Nam thanh niên 24 tuổi tử vong dưới sông Tắc sau khi gọi điện cho bố. Ảnh: Xuân Minh

Nạn nhân được xác định là anh ĐNP (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực sông Tắc phát hiện một thi thể người nằm úp, lẫn trong đám lục bình. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể, phong tỏa khu vực để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Qua kiểm tra, nạn nhân là nam giới, mặc áo khoác đen trùm đầu, quần thun, thời gian tử vong được xác định chưa lâu. Từ công tác rà soát, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh P.

Người thân của nạn nhân sau đó cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp làm việc với cơ quan điều tra. Bước đầu, bố của anh P cho biết, trước đó một ngày, con trai có gọi điện liên lạc với ông. Sau cuộc gọi này, ông nhiều lần liên lạc lại nhưng không được. Đến sáng 25-1, người bố nhận tin con trai được phát hiện tử vong dưới sông tại TP.HCM.

Cũng liên quan đến các vụ việc phát hiện thi thể trên sông, trước đó vào khoảng 14 giờ 30 ngày 21-1, người dân lưu thông qua sông Đồng Nai, đoạn qua cầu Đồng Nai (thuộc phường Đông Hòa, TP.HCM) phát hiện thi thể một phụ nữ lớn tuổi.

Bước đầu, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân. Người này được ước tính khoảng 60 tuổi, mặc áo dài tay sọc nâu đen, quần thun dài màu đen; ở vùng bụng có vết mổ và đặt túi đựng chất thải.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân trên liên hệ Phòng PC01, Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.