Phát hiện nam thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM 24/01/2026 17:44

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong tại hành lang dãy trọ ở phường Dĩ An.

Ngày 24-1, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong tại một dãy phòng trọ trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh SMB (29 tuổi, quê Đắk Lắk). Khoảng gần 8 giờ cùng ngày, người dân sống trong dãy trọ phát hiện anh B nằm bất động tại khu vực hành lang nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập lời khai của các nhân chứng. Qua xác minh, anh B không cư trú tại dãy trọ trên.

Qua tìm hiểu, anh B có mối quan hệ tình cảm với bà RLTA (38 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), hiện đang thuê trọ tại đây. Theo lời khai ban đầu của bà A và một số người dân, tối 23-1, họ thấy anh B xuất hiện tại khu vực dãy trọ và có nghe tiếng nói chuyện ở hành lang.

Tuy nhiên, do giữa hai người đang xảy ra mâu thuẫn nên bà A không ra gặp. Đến sáng hôm sau thì phát hiện anh B đã tử vong.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.