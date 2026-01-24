U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á: Biển người TP.HCM đổ ra đường rạng sáng

Theo ghi nhận của PLO, khoảng hơn 1 giờ sáng, ngay sau cú sút luân lưu thành công mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, nhiều tuyến đường tại TP.HCM trở nên sôi động. Người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn trống, chạy xe máy thành từng nhóm nhỏ, hò reo ăn mừng chiến thắng.
Tại khu vực trung tâm quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh (cũ) ghi nhận nhiều nhóm bạn trẻ tập trung trên vỉa hè, giương cao quốc kỳ, liên tục hô vang “Việt Nam vô địch”, “U23 Việt Nam chiến thắng”. Nhiều người dân dừng xe, chụp ảnh, livestream chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này lên mạng xã hội.
Nhiều người cho biết đã thức trắng đêm theo dõi trọn vẹn trận đấu và không muốn bỏ lỡ giây phút ăn mừng cùng cộng đồng. “Trận đấu quá kịch tính, đến loạt luân lưu. Khi U23 Việt Nam thắng, cảm xúc vỡ òa nên dù là rạng sáng, tôi vẫn ra đường để chung vui với mọi người”, chị Mỹ Duyên (quận 7 cũ, TP.HCM) chia sẻ.
Không khí ăn mừng diễn ra sôi nổi, trật tự và văn minh. Các phương tiện di chuyển chậm, tuân thủ tín hiệu giao thông. Lực lượng chức năng tại một số khu vực đã chủ động phân luồng, nhắc nhở người dân giữ an toàn, không tụ tập quá đông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đêm khuya.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về hạng ba chung cuộc tại VCK U23 châu Á 2026 mà còn tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Quan trọng hơn, đó là chiến thắng kết nối cảm xúc hàng triệu người hâm mộ, khiến những con đường rạng sáng rộn ràng trong sắc đỏ niềm tin và tự hào dân tộc.