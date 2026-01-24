U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á: Biển người TP.HCM đổ ra đường rạng sáng 24/01/2026 06:40

(PLO)- Không chỉ trên sân cỏ, chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tạo nên “cơn sóng” cảm xúc mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cả nước ngay từ rạng sáng 24-1.

Người dân TP.HCM đổ ra đường rạng sáng mừng U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á.

Theo ghi nhận của PLO, khoảng hơn 1 giờ sáng, ngay sau cú sút luân lưu thành công mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, nhiều tuyến đường tại TP.HCM trở nên sôi động. Người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn trống, chạy xe máy thành từng nhóm nhỏ, hò reo ăn mừng chiến thắng.

Không khí ăn mừng vẫn kéo dài về khuya tại cầu nhánh lên cầu Ba Son, nhiều bạn trẻ mang theo kèn, trống, cờ Tổ quốc, thể hiện niềm tự hào với U23 Việt Nam. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại khu vực trung tâm quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh (cũ) ghi nhận nhiều nhóm bạn trẻ tập trung trên vỉa hè, giương cao quốc kỳ, liên tục hô vang “Việt Nam vô địch”, “U23 Việt Nam chiến thắng”. Nhiều người dân dừng xe, chụp ảnh, livestream chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này lên mạng xã hội.

Không khí ăn mừng vẫn kéo dài về khuya tại vòng xoay, nhiều bạn trẻ mang theo kèn, trống, cờ Tổ quốc, băng rôn, thể hiện niềm tự hào với thành tích của U23 Việt Nam. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều người cho biết đã thức trắng đêm theo dõi trọn vẹn trận đấu và không muốn bỏ lỡ giây phút ăn mừng cùng cộng đồng. “Trận đấu quá kịch tính, đến loạt luân lưu. Khi U23 Việt Nam thắng, cảm xúc vỡ òa nên dù là rạng sáng, tôi vẫn ra đường để chung vui với mọi người”, chị Mỹ Duyên (quận 7 cũ, TP.HCM) chia sẻ.

Dòng xe di chuyển chậm quanh vòng xoay, người dân sử dụng kèn, trống và loa cầm tay để cổ vũ, tạo không khí sôi động sau chiến thắng của U23 Việt Nam rạng sáng 24-1. Ảnh: PHẠM HẢI

Không khí ăn mừng diễn ra sôi nổi, trật tự và văn minh. Các phương tiện di chuyển chậm, tuân thủ tín hiệu giao thông. Lực lượng chức năng tại một số khu vực đã chủ động phân luồng, nhắc nhở người dân giữ an toàn, không tụ tập quá đông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đêm khuya.

Rạng sáng 24-1, người dân mang theo cờ Tổ quốc, đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, tạo nên không khí sôi động dù thời điểm còn rất sớm. Ảnh: PHẠM HẢI

Không khí ăn mừng lan tỏa trên nhiều tuyến đường trung tâm khi U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á 2026 sau loạt luân lưu nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: PHẠM HẢI

Dù là rạng sáng, nhiều tuyến phố vẫn rộn ràng tiếng reo hò sau khi U23 Việt Nam chiến thắng, khép lại hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: PHẠM HẢI

Những chiếc kèn nhựa, trống tay, cờ Tổ quốc và băng rôn được người dân sử dụng để cổ vũ, tạo không khí sôi động trên đường phố sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: PHẠM HẢI

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về hạng ba chung cuộc tại VCK U23 châu Á 2026 mà còn tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Quan trọng hơn, đó là chiến thắng kết nối cảm xúc hàng triệu người hâm mộ, khiến những con đường rạng sáng rộn ràng trong sắc đỏ niềm tin và tự hào dân tộc.