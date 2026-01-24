Ghi bàn rồi bị đuổi khỏi sân, Đình Bắc suýt thành tội đồ 24/01/2026 01:33

(PLO)- Sau một pha vào bóng thô bạo, đội trưởng Đình Bắc bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân ở phút 86 đẩy U-23 Việt Nam rơi vào thế 10 chống 11, khiến đội tuyển U-23 Hàn Quốc có bàn gỡ hòa 2-2 phút bù giờ cuối cùng…

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ mạnh khi tung ra đội hình xuất phát của U-23 Việt Nam với tới 9 sự điều chỉnh ở trận tranh hạng 3. Không có Khuất Văn Khang, băng thủ quân giao cho Đình Bắc và đáng chú ý khung thành, Cao Văn Bình lần đầu bắt chính thay Trung Kiên.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U-23 Việt Nam nhập cuộc rất tự tin, lên bóng nhanh và chọn cách phản công tốc độ mỗi khi có khoảng trống. Phút 30, từ một tình huống chuyển trạng thái bên cánh trái, Đình Bắc bứt tốc thoát xuống rồi căng ngang trả ngược vào trong. Quốc Việt khống chế một nhịp, sau đó vung chân dứt điểm căng như kẻ chỉ, bóng bay thẳng vào nóc lưới giúp U-23 Việt Nam mở tỷ số 1-0.

Ngay sau bàn thắng, Quốc Việt cùng các cầu thủ áo đỏ cùng làm ký hiệu số 4 để gửi lời động viên đến Hiểu Minh, trung vệ số 4 đang phải theo dõi trận đấu từ khán đài vì chấn thương gặp ở trận gặp U-23 Trung Quốc.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam giơ số 4 dành tặng bàn thắng cho Hiểu Minh bị chấn thương ngồi trên khán đài. Ảnh: TAFC.

Sang hiệp hai, U-23 Hàn Quốc tăng tốc mạnh mẽ. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại bàn gỡ 1-1 cho đội bóng xứ kim chi co công Kim Tae-won, khiến thế trận trở nên căng như dây đàn. Trong thời điểm khó khăn, U-23 Việt Nam vẫn tìm được khoảnh khắc bùng nổ: từ một tình huống đá phạt, Đình Bắc thực hiện cú sút phạt đầy quyết đoán, bóng đi khó chịu khiến hàng thủ và thủ môn Hàn Quốc không kịp phản ứng, đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.

Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 86, Đình Bắc nhận thẻ đỏ, với một pha vào bóng bằng gầm giày rất nguy hiểm. Trọng tài truất quyền thi đấu của số 7 không oan chút nào.

Đáng nói là chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã đã đẩy U-23 Việt Nam vào thế phải chống đỡ với 10 người trong quãng thời gian còn lại. Khi trận đấu chỉ còn vài giây nữa là khép lại, U-23 Hàn Quốc tận dụng lợi thế quân số để dồn ép nghẹt thở và ghi bàn gỡ hòa 2-2, bàn san bằng diễn ra đúng vào lúc nhiều người đã nghĩ chiến thắng nằm chắc trong tay U-23 Việt Nam.

Cao Văn Bình cản phá cú luân lưu thứ 7 giúp U-23 Việt Nam giành huy chương đồng. Ảnh: TM.

Tỷ số 2-2 buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Các cầu thủ U-23 Việt Nam cạn kiệt thể lực vì vừa phải rượt đuổi, vừa phải co cụm chống bóng bổng và những pha tấn công biên của đối thủ.

Hai hiệp phụ trôi qua trong áp lực nặng nề, rồi trận đấu được định đoạt bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 mét, cả hai đội đều chịu sức nặng tâm lý khủng khiếp sau 120 phút giằng co. Cuối cùng, thủ môn Cao Văn Bình đã xuất sắc cản phá cú sút thứ 7 của Hàn Quốc trong khi Thanh Nhàn lạnh lùng sút thắng để giúp Việt Nam giành huy chương đồng giải U-23 châu Á.