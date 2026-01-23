Lạ lùng bầu Đức lại muốn mất tiền tỉ 23/01/2026 10:35

(PLO)- Sau thất bại nặng nề ở bán kết, bầu Đức vẫn quyết định giữ nguyên mức thưởng đã công bố trước đó nhằm vực dậy tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận tranh hạng 3 với đối thủ lớn Hàn Quốc vào đêm 23-1.

Bầu Đức tuyên bố sẽ thưởng tổng cộng 3 tỷ đồng nếu U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U-23 châu Á 2026, với hy vọng đội tuyển có thể khép lại giải đấu bằng một kết quả đáng nhớ.

Trước đó, chỉ một ngày sau chiến thắng trước UAE để giành suất vào bán kết, ông bầu phố núi đã thưởng nóng đội tuyển 1 tỷ đồng. Bên cạnh khoản thưởng chung, ông cũng thưởng riêng cho 5 cầu thủ trưởng thành từ Học viện HA Gia Lai và Nutifood, mỗi người 50 triệu đồng. Nhóm này gồm thủ môn Trần Trung Kiên, các hậu vệ Phạm Lý Đức và Nhật Minh, tiền vệ Quốc Cường, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Ông bầu chịu chơi đã treo thưởng 3 tỉ đồng nếu tuyển U-23 Việt Nam giành huy chương đồng giải U-23 châu Á. Ảnh: BH.

Khi đội tiến sâu, bầu Đức tiếp tục đưa ra cam kết mạnh tay hơn: treo thưởng thêm 2 tỷ đồng và thưởng riêng 5 “gà nhà” mỗi người 200 triệu đồng nếu U-23 Việt Nam thắng để vào chung kết. Tuy nhiên, trong trận bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thua Trung Quốc 0-3, lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng và chuyển mục tiêu sang cuộc đối đầu tranh giải ba với Hàn Quốc.

Bầu Đức thừa nhận ông rất buồn sau trận thua, nhưng nhấn mạnh người chịu tổn thương nhiều nhất là các cầu thủ. “Tôi biết các cháu đang rất thất vọng. Để khích lệ tinh thần, tôi quyết định vẫn thưởng như mức đã công bố ở bán kết”, ông nói và vẫn giữ mức thưởng lớn cho trận tranh hạng ba.

Xuân Bắc cùng đồng đội còn trận tranh hạng 3 với đối thủ lớn Hàn Quốc. Ảnh: TAFC.

Theo bầu Đức, hành trình vào tốp 4 đã thành công với U-23 Việt Nam, còn cuộc đua cho vị trí thứ ba là mục tiêu hoàn toàn khả thi. Ông đánh giá cơ hội trước Hàn Quốc không phải không có, bởi bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. “Hy vọng tôi sẽ tốn tiền cho thầy trò Kim Sang-sik”, ông bày tỏ.