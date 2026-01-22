Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: ‘Các em hãy khóc đi, và không cần xin lỗi’ 22/01/2026 12:33

(PLO)- Sau cú sảy chân trước U-23 Trung Quốc, đội tuyển U-23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba gặp U-23 Hàn Quốc trong sự nặng nề quanh những phán xét mà cựu tuyển thủ Tuấn Phong đã gửi lời nhắn nhủ chân tình để giảm phần nào áp lực cho họ.

Khi mạng xã hội bắt đầu soi từng sai lầm và không ít người bày tỏ sự thất vọng về U-23 Việt Nam, cựu tuyển thủ Tuấn Phong lên tiếng như một cú “hãm phanh” đúng lúc. Anh nhắn nhủ mọi người đừng vì một trận đấu mà quên sạch cả hành trình của đội bóng. Theo anh, nhìn 90 phút rồi kết luận cả giải là cách đánh giá quá vội và dễ bất công với những cầu thủ trẻ đã cống hiến đến kiệt sức.

Tuấn Phong thẳng thắn thừa nhận U-23 Trung Quốc đã tung ra nước cờ hợp lý. Họ chủ động thay hàng loạt cầu thủ, tung vào sân cùng lúc 6 gương mặt sung sức thay cho đội hình đá chính ở trận thắng Uzbekistan, đồng thời đổi cách chơi theo hướng tấn công mạnh hơn, pressing gắt hơn. Mục tiêu của Trung Quốc rất rõ khi đẩy cường độ trận đấu lên cao, dùng thể hình và thể lực để va chạm quyết liệt, bóp nghẹt khoảng trống, không cho U-23 Việt Nam triển khai bóng thoải mái. Khi đối thủ tăng tốc, trận đấu lập tức biến thành cuộc đấu sức đúng nghĩa.

Trong khi đó, U-23 Việt Nam lại rơi vào điểm yếu mà ai cũng nhìn thấy nhưng không phải ai cũng thông cảm là nền tảng thể lực bị bào mòn sau chuỗi trận căng như dây đàn. Đội hình có 8 cầu thủ gần như đá chính liên tục 4 trận từ đầu giải, ngoại trừ Minh Phúc chỉ vào sân hiệp hai trận gặp U-23 Saudi Arabia. Đáng lo nhất là bộ ba trung vệ phải “cày” trọn vẹn các trận, hầu như không được thay ra lần nào.

Từng khoác áo tuyển quốc gia, tiền vệ Tuấn Phong (bìa trái) rất thấu hiểu và chia sẻ với lứa đàn em U-23 Việt Nam. Ảnh: CTP.

Lịch thi đấu dày, cường độ cao, cộng thêm đối thủ chơi pressing quyết liệt, việc hụt hơi ở một thời điểm nào đó là điều dễ hiểu. Với Tuấn Phong, thất bại này không phải câu chuyện “tệ” hay “non”, mà chính là bài toán sức người khi đã đi tới giới hạn.

Điều khiến cựu tuyển thủ Tuấn Phong muốn nói nhiều hơn nằm ở phản ứng sau trận thua. Anh cho rằng nếu chỉ vì một cú vấp mà phủi sạch bốn trận trước đó thì quá nặng tay. Trước giải, không mấy ai tin U-23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng bằng 9 điểm tuyệt đối, nhất là khi bảng đấu có U-23 Jordan và chủ nhà Saudi Arabia, những đối thủ luôn thuộc nhóm khó chịu ở châu Á.

Vào tứ kết, các học trò HLV Kim Sang-sik còn loại U-23 UAE, đội bóng mà hơn 10 năm trước đây Việt Nam chưa từng thắng, và quan trọng hơn là những chiến thắng ấy đến theo cách thuyết phục về chuyên môn. Tuấn Phong kết luận, U-23 Việt Nam vào tốp 4 châu Á không phải điều tự nhiên rơi xuống, mà chính là kết quả của cả một quá trình.

Thủ môn Trung Kiên và các đồng đội đã chơi như những cảm tử quân ở giải châu Á. Ảnh: CCT.

Cựu tuyển thủ Việt Nam còn gửi thêm một lời tâm sự rất thật cho các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Hiểu Minh, Lý Đức, thủ môn Trung Kiên,… cứ khóc đi cho vơi nỗi buồn. Nước mắt không làm các em kém đi, ngược lại nó giúp trút đi những áp lực để bước tiếp. Và điều quan trọng là không cần xin lỗi, khi các em đã làm hết sức.

Tuấn Phong tin tưởng nhiều cầu thủ mới 21-22 tuổi, thậm chí có người 19 tuổi, vẫn còn thời gian để trưởng thành, để lên tuyển và chơi cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm. Thua một trận không phải kết thúc câu chuyện. Lau nước mắt xong, việc còn lại là ngẩng đầu lên, đá trận cuối với tinh thần của những chiến binh quả cảm đã cống hiến đến tận cùng.