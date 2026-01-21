Sốc: Hậu vệ U-23 Trung Quốc ‘soi’ bảng điện tử, nhắm thẳng Đình Bắc 21/01/2026 15:59

(PLO)- Hậu vệ đội tuyển U-23 Trung Quốc, Haofan, đã mỉa mai ngôi sao U-23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc, bằng cách nhìn vào bảng tỷ số sau chiến thắng 3-0 của đội nhà ở bán kết giải vô địch U-23 châu Á 2026.

Chiến thắng 3-0 trước tuyển U-23 Việt Nam ở bán kết U-23 châu Á 2026 đã đưa U-23 Trung Quốc vào chung kết gặp U-23 Nhật Bản, đồng thời kéo theo một tình huống gây chú ý sau trận. Hậu vệ Haofan bên phía Trung Quốc thừa nhận anh đã mỉa mai tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bằng một hành động đơn giản: ngước nhìn lên bảng tỷ số, rồi dùng chính con số này để “đáp trả” phát biểu trước trận.

Trận bán kết diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal (Jeddah) tối 20-1, với hiệp một căng thẳng và kín kẽ. Hai đội chơi chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và gần như không có bàn thắng nào được tạo ra. Bước ngoặt nằm ở hiệp hai, thời điểm Trung Quốc tăng tốc sau những điều chỉnh nhân sự.

Phút 47, Peng Xiao mở tỷ số bằng pha dứt điểm giúp đội bóng áo đỏ vượt lên. Chỉ 5 phút sau, Xiang Yuwang tiếp tục nhân đôi cách biệt, đẩy U-23 Việt Nam vào thế phải mạo hiểm dâng cao. Đến phút 90+8, Wang Yudong khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.

Đình Bắc bị cho là dự đoán thắng Trung Quốc 3-0. Ảnh: TAFC.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Haofan cho biết anh đã nghĩ rất nhiều về một cách phản ứng với dự đoán của Nguyễn Đình Bắc trước trận. Theo lời hậu vệ này, Đình Bắc từng nói U-23 Việt Nam sẽ thắng U-23 Trung Quốc 3-0.

Thực tế lại hoàn toàn đảo ngược, và Haofan chọn cách “chốt hạ” bằng bảng tỷ số. Anh kể rằng khi trận đấu kết thúc, anh nhìn lên màn hình thấy con số 3-0, rồi chờ cơ hội để hỏi thẳng: “Tỷ số đã là 3-0 rồi, giờ còn muốn nói gì nữa?”.

Thủ quân Haofan và đồng đội giành quyền vào chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Haofan giải thích hành động của mình xuất phát từ cảm giác bị “thiếu tôn trọng” trong những phát ngôn trước trận hướng về bóng đá Trung Quốc. Với anh, bàn thắng và chiến thắng là câu trả lời rõ ràng nhất trên sân, và khoảnh khắc nhìn bảng tỷ số chính là cách thể hiện điều đó.

Kết quả này giúp U-23 Trung Quốc giành vé vào chung kết, nơi họ chạm trán nhà đương kim vô địch Nhật Bản vào ngày 24-1. Về phía U23 Việt Nam, thất bại khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik lỡ hẹn trận tranh cúp, nhưng họ vẫn còn trận tranh hạng 3 gặp U-23 Hàn Quốc vào ngày 23-1 để khép lại giải đấu theo cách tích cực hơn.