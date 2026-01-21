Hướng đến VCK Futsal Asian Cup 2026: Ít ngày nữa đội tuyển Việt Nam lại xung trận ở Asian Cup 21/01/2026 14:22

Đó là sân chơi futsal châu lục. Ngày 27-1, quả bóng VCK Futsal Asian Cup 2026 bắt đầu lăn tại Jakarta (Indonesia). Tuyển Việt Nam ở bảng B cùng với Thái Lan,Kuwait và Lebanon.

Khi U-23 Việt Nam đang gây xôn xao tại Saudi Arabia thì cũng là lúc thầy trò HLV Diego Giustozzi của tuyển Futsal Việt Nam miệt mài tập luyện và thi đấu giao hữu chuẩn bị cho Asian Cup 2026 lăn bóng ngày 27-1.

Lebanon từng thua Việt Nam 0-4 ở vòng loại, nay cùng bảng B VCK Futsal Asian Cup 2026. Ảnh: AFC

Futsal Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa quyết liệt và ban đầu đã không gặt hái kết quả như mong đợi, trong đó có việc tại SEA Games 33 vừa qua, tuyển futsal (nam) về thứ tư.

Tuyển Futsal Việt Nam dự Asian Cup 2026 này vẫn là điều khó dự đoán khi đàn anh xuất sắc cuối cùng của thế hệ trước là Phạm Đức Hòa, người đội trưởng gương mẫu và thi đấu hiệu quả đã tuyên bố chia tay đội tuyển. Rất lo lắng cho phong độ của Việt Nam tại Asian Cup tới đây.

Kuwait (xanh) tiến bộ cực nhanh qua sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Futsal Việt Nam - Bruno Garcia sẽ cạnh tranh tốp 2 bảng B cùng Việt Nam. Ảnh: AFC

Futsal châu Á cũng đang chứng kiến những xáo trộn rất lớn, chẳng hạn Uzbekistan từng rất mạnh và tốp 3 châu Á (sau Iran và Nhật Bản) nay bật khỏi tốp 4, vừa qua đá giao hữu bị Kuwait hủy diệt 5-0, World Cup 2024 trên sân nhà, Uzbekistan cũng bị loại ngay sau vòng bảng.

Ông anh cả Đông Nam Á, Thái Lan mất ngôi vô địch Đông Nam Á, SEA Games vào tay Indonesia. Rồi tại SEA Games 33, Futsal Việt Nam từng hai lần dự World Cup vào vòng 16 đội nhưng thua Malaysia 2-4 ngay trận ra quân đầu...

Với tuyển Kuwait hiện nay do cựu HLV tuyển Futsal Việt Nam là Bruno Garcia dẫn dắt từng thua Việt Nam cả 2 trận giao hữu trên đất Kuwait trước khi thầy trò HLV Diego Giustozzi đến Trung Quốc đá vòng loại Asian Cup 2026. Nhưng nay Kuwait tiến bộ cực nhanh bằng việc thắng giao hữu Uzbekistan 5-0.

Riêng Afghanistan, trong vòng 4 năm trở lại đây, họ tiến bộ cực nhanh do được Iran giúp đỡ, tập huấn. Hồi World Cup 2024 tại Uzbekistan, đội bóng này cũng giành quyền vào vòng 16 đội.

Hai trận giao hữu của Futsal Việt Nam với Afghanistan tại TP.HCM (đá kín) ngày 18 và 20-1 vừa qua, Việt Nam toàn thua cả hai trận cùng tỉ số 2-5...

Tại Asian Cup 2026 sắp tới Việt Nam ở bảng B cùng Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Mục tiêu của thầy trò HLV Diego Giustozzi là đánh chiến tốp 2 để vào tứ kết, nhưng sẽ gặp thách thức cực lớn vì đội tuyển đang trẻ hóa lại thiếu kinh nghiệm.

Những lần đối đầu với Việt Nam, Kuwait toàn thua nhưng lần này hãy cẩn trọng vì Kuwait tiến bộ nhanh, HLV Bruno Garcia lại rất am hiểu Việt Nam. Tương tự Lebanon cũng đã chạm trán với Việt Nam tại vòng loại (ở Trung Quốc) và thua Việt Nam 0-4.

Còn Thái Lan thì quá quen mặt với Việt Nam. Có điều thú vị là HLV Rakphol Sainetngam,người Thái Lan dẫn tuyển Malaysia đánh bại Futsal Việt Nam tại SEA Games 33, nay ông quay về quê hương dẫn dắt tuyển Thái Lan chạm trán với Việt Nam.

Trong tình hình trẻ hóa này, Futsal Việt Nam nêu mục tiêu vào tứ kết sẽ rất thách thức.

+ Lịch thi đấu bảng B của tuyển Futsal Việt Nam tại Asian Cup 2026:

Ngày 27-1: Thái Lan - Lebanon (13 giờ), Việt Nam - Kuwait (17 giờ)

Ngày 29-1: Việt Nam - Lebanon (13 giờ), Thái Lan - Kuwait (17 giờ)

Ngày 31-1: Kuwait - Lebanon, Việt Nam - Thái Lan cùng 15 giờ.