Đừng để tuyển Việt Nam gặp bất công vì bê bối của Malaysia 03/03/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang hồi hộp chờ một phán quyết làm thay đổi cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hoãn ngày phán quyết về bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Sau thất bại 0-4 trước chủ nhà Malaysia hồi tháng 6 năm ngoái ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Thế nhưng khi những thông tin về việc Malaysia sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch với giấy tờ bị nghi ngờ giả mạo bị phanh phui, câu chuyện rẽ sang hướng khác, kéo theo một cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết.

Hy vọng mong manh của làng bóng Malaysia

Truyền thông địa phương dẫn lời Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết tổ chức này tỏ ra khá tự tin trước khi CAS công bố phán quyết cuối cùng liên quan đến án kỷ luật dành cho các cầu thủ nhập tịch. Trước đó, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã vào cuộc điều tra và xác định bảy cầu thủ khoác áo Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình xin quốc tịch.

Hệ quả là vào tháng 9 năm ngoái, FIFA ban hành án treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ nói trên, đồng thời xử thua 0-3 ba trận quốc tế trong thời điểm FIFA Days mà họ góp mặt. Tuy nhiên, trận đấu chính thức Malaysia thắng Việt Nam 4-0 vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

FIFA phát hiện các ngoại binh nhập tịch Malaysia giả mạo hồ sơ nhập tịch. Ảnh: TNST.

Ngay sau đó, FAM ngay lập tức nộp đơn kháng cáo lên CAS. Phiên điều trần đã khép lại vào ngày 27-2 và theo dự kiến, phán quyết sẽ được công bố trong vòng một đến ba tuần.

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, tuyên bố đầy tự tin rằng đội ngũ pháp lý của họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tin tưởng vào khả năng bảo vệ quan điểm trước CAS. Phát biểu này khiến cho bóng đá Việt Nam dấy lên nhiều lo ngại về khả năng Malaysia có thể thoát án.

Vấn đề nằm ở chỗ, vòng loại Asian Cup thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). AFC sẽ dựa vào phán quyết của CAS để đưa ra quyết định cuối cùng về việc có giữ nguyên kết quả 4-0 hay chuyển thành xử thua 0-3 đối với Malaysia.

Đội tuyển Malaysia bị xử thua 3 trận đấu quốc tế trong dịp FIFA Days. Ảnh: TAFC.

Nếu CAS đứng về phía FAM, trận thua đậm của Việt Nam sẽ được giữ nguyên. Khi đó, Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F với 15 điểm, còn Việt Nam xếp sau với 12 điểm. Do chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé dự vòng chung kết, cơ hội của thầy trò Kim Sang-sik trở nên vô cùng mong manh.

Ngược lại, nếu CAS giữ nguyên án phạt của FIFA, các tuyển thủ Việt Nam sẽ được tính chiến thắng 3-0 thay vì thất bại 0-4. Khi ấy, cục diện bảng đấu sẽ đảo lộn, đặc biệt trong trường hợp hai đội bằng điểm vì AFC ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp.

Cần có sự công bằng cho tuyển Việt Nam

Trong lúc mọi thứ chưa ngã ngũ, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thận trọng. Ông cho rằng Việt Nam cần tôn trọng quyết định của các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế, nhưng nhấn mạnh tinh thần thi đấu trung thực phải được đặt lên hàng đầu.

HLV Kim Sang-sik vẫn sẵn sàng cho các học trò ở trận tái đấu với Malaysia. Ảnh: CCT.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, nếu có sai phạm, các tổ chức liên quan cần xử lý minh bạch để bảo vệ sự công bằng của giải đấu. Ông cũng khẳng định các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp và xứng đáng được bảo vệ trước những bất cập ngoài chuyên môn.

Dù kết quả pháp lý ra sao, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chuẩn bị cho màn trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31-3. Trong trường hợp xấu nhất là phán quyết có lợi cho Malaysia và kết quả 0-4 được giữ nguyên, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn để lật ngược tình thế và giành quyền đi tiếp. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik không che giấu quyết tâm tạo nên điều kỳ diệu.

Ông Kim cho biết ban huấn luyện đã bắt đầu xây dựng phương án chiến thuật cho trận quyết đấu này. Trọng tâm là cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và siết chặt kỷ luật phòng ngự để tránh lặp lại những sai lầm. Nhà cầm quân 50 tuổi cũng nhấn mạnh yếu tố tâm lý, bởi cầu thủ cần giữ sự tập trung cao độ và không để những ồn ào bên ngoài ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân.

Nếu bị xử thua Việt Nam 0-3, đội tuyển Malaysia sẽ dừng cuộc chơi châu Á. Ảnh: TNST.

Vụ việc đang khiến cộng đồng bóng đá Việt Nam theo dõi sát sao từng diễn biến. Nhiều người tin rằng công lý sẽ được thực thi, đồng thời cũng có không ít ý kiến lo ngại về kịch bản bất lợi. Dù thế nào, trận tái đấu cuối tháng 3 vẫn là một trong những cuộc đối đầu gay cấn có tính chất quyết định ở bảng F vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Số phận chiếc vé duy nhất góp mặt ở Cúp châu Á có thể được định đoạt bởi một phán quyết pháp lý, nhưng tương lai của đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong chính đôi chân của các cầu thủ.