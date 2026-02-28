Tuyển Việt Nam tính đường đi World Cup 28/02/2026 06:39

(PLO)- Trước giờ lên đường sang Úc tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng 100% với quyết tâm cao độ săn vé chơi World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông hài lòng với quá trình chuẩn bị kéo dài suốt thời gian qua và tin tưởng các cô gái Việt Nam đã đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất cho giải đấu lớn của châu lục.

Đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn

Theo nhà cầm quân giàu kinh nghiệm Mai Đức Chung, toàn bộ giáo án đề ra từ đầu đợt tập trung đã được triển khai trọn vẹn. Ban huấn luyện theo sát từng giai đoạn, từ rèn thể lực, hoàn thiện lối chơi đến thử nghiệm nhân sự ở các trận giao hữu. Ông Chung nhấn mạnh kết quả là thành quả chung của tập thể, từ đội ngũ huấn luyện cho tới từng cầu thủ luôn duy trì tinh thần chuyên nghiệp trong tập luyện.

Một trong những tín hiệu khiến ông Chung yên tâm là tình hình lực lượng đang dần ổn định. Nhiều trường hợp chấn thương trước đó đã hồi phục kịp thời và trở lại tập luyện với phong độ tốt, việc có trong tay đội hình gần như đầy đủ giúp ban huấn luyện chủ động hơn trong xây dựng phương án chiến thuật. HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển có thể xem như đã đạt trạng thái sẵn sàng toàn diện trước ngày tranh tài ở Úc.

Huỳnh Như và đồng đội đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Dẫu vậy, ông Chung cũng thừa nhận bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định về chiều sâu lực lượng và điều kiện thi đấu so với các nền bóng đá mạnh trong khu vực. Các cầu thủ đã nỗ lực tối đa để thu hẹp khoảng cách bằng tinh thần, kỷ luật chiến thuật và sự gắn kết. Theo ông Chung, điều quan trọng nhất là các học trò bước vào giải với tâm thế tự tin và quyết tâm cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Đánh giá về tương quan tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho rằng những cái tên như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay chủ nhà Úc vẫn thuộc nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Các đội bóng này sở hữu nền tảng đào tạo bài bản, thể hình vượt trội và kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn.

Để chuẩn bị cho cuộc chơi lớn, thầy trò Mai Đức Chung vừa có đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc, là bước chạy đà quan trọng giúp cầu thủ cọ xát với chủ nhà có trình độ cao, qua đó rút ra nhiều bài học chuyên môn trước khi bước vào sân chơi chính thức.

HLV Mai Đức Chung tính toán chi tiết từng trận cho các học trò. Ảnh: CCT.

Cạnh tranh với Ấn Độ và Đài Loan

Tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Trong số này, Nhật Bản được đánh giá mạnh nhất và là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng. Các trận đấu còn lại trước Ấn Độ và Đài Loan là những cuộc đối đầu mang tính quyết định cơ hội giành vé vào tứ kết của Việt Nam. Ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đối thủ, từ cách tiếp cận trận đấu, phân bổ sức lực đến điều chỉnh chiến thuật tùy theo diễn biến thực tế trên sân.

HLV Mai Đức Chung nhận định cơ hội đi tiếp không nghiêng hẳn về bất kỳ đội nào trong nhóm cạnh tranh phía sau Nhật Bản. Tập thể nào thể hiện bản lĩnh tốt hơn và tận dụng được thời cơ sẽ chiếm ưu thế. Ông đặc biệt đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ, nhất là những gương mặt kỳ cựu vẫn duy trì phong độ và khát vọng cống hiến. Động lực của các cô gái Việt Nam không dừng lại ở thành tích tại Asian Cup mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn là tiếp tục góp mặt ở sân chơi World Cup.

Điều mong muốn nhất của HLV Mai Đức Chung là toàn đội giữ được thể trạng tốt, tránh những chấn thương đáng tiếc trong quá trình tập luyện và thi đấu. Nhà cầm quân 76 tuổi bày tỏ hy vọng các cổ động viên trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các cô gái Việt Nam thi đấu hết mình.

Đội trưởng Hải Yến và các chiến binh Sao vàng quyết tâm làm nên chuyện ở vòng chung kết Asian Cup 2026. Ảnh: CCT.

Ban huấn luyện cũng chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Ấn Độ vào lúc 18 giờ ngày 4-3, gặp Đài Loan lúc 12 giờ ngày 7-3 và đối đầu Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 10-3. Tất cả các trận đấu của bảng C đều diễn ra tại thành phố Perth.

Thể thức giải quy định hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba trong số 3 bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Từ vòng này, bốn đội thắng tiến vào bán kết sẽ giành vé trực tiếp dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, trong khi các đội thua tứ kết tiếp tục tranh suất còn lại thông qua vòng play off.

Với tương quan hiện tại, nếu thi đấu đúng khả năng và tận dụng tốt cơ hội, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí nhì bảng C. Ngôi đầu được dự báo khó thoát khỏi tay Nhật Bản, nhưng cánh cửa vào tứ kết vẫn rộng mở với thầy trò HLV Mai Đức Chung.