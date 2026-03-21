Bóng đá Đông Nam Á cần đá với Hàn, Nhật hơn những đối thủ đã nhẵn mặt 21/03/2026 14:32

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức phê duyệt mang tính “ngay và luôn” giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 nhằm để phát triển bóng đá Đông Nam Á.

Nói “ngay và luôn” bởi năm ngoái đến Kuala Lumpur dự Hội nghị quốc tế, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã triển khai nhằm giúp bóng đá Đông Nam Á nhanh chóng tiếp cận trình độ châu lục. Trước mắt là việc tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 vào lịch FIFA Days.

Các đội Đông Nam Á chạm trán nhau không học hỏi nhau được nhiều. Ảnh: CTP.

"Đụng hàng" và dẫn đến nhàm chán?

FIFA ASEAN Cup chồng lấn với giải truyền thống AFF Cup mà năm nay mang tên ASEAN Hyundai Cup. Bóng đá Đông Nam Á cần phải “chất” để nâng tầm chứ không phải “lượng”. Mật độ AFF Cup truyền thống là 2 năm 1 lần, như thế là khá dày.

Thực chất AFF Cup truyền thống vẫn được nhiều nhà chuyên môn Đông Nam Á ví là World Cup của khu vực. Sự hấp dẫn và hiệu quả thương mại là rất cao ở khu vực bằng dân số châu Âu (800 triệu người) này, lại cuồng nhiệt bóng đá.

Tuy nhiên, bây giờ FIFA ASEAN Cup có "đụng hàng" với AFF Cup truyền thống? Các đội bóng cũng thế. Có thể các chuyên gia FIFA có chuyên môn trong cơ cấu giải, soạn thể thức thi đấu để tổ chức, nhưng có lẽ nó vẫn là thứ “rượu cũ, bình mới” mà thôi.

Những đội hàng đầu Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, thậm chí Indonesia, Singapore, Malaysia cần những đối thủ ngoài khu vực để học hỏi. Ảnh: CTP.

Những đội mạnh như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore... cần những đội mạnh hơn để học hỏi, trui rèn, cọ xát. Quanh đi quẩn lại cứ gặp nhau hoài trình độ cũng không có gì quá cao mà học hỏi thì nó quá phí nhiều thứ.

Thử 1 đề xuất nhằm tránh “đụng hàng”:

Với quyền lực và tính bao quát của FIFA rất dễ điều phối giải. Một khi AFF Cup truyền thống lâu nay vốn được ví là World Cup Đông Nam Á kéo dài hơn 1 tháng, nay FIFA ASEAN không thể như vậy thì sẽ khiến các đội tuyển chật vật. Các đội tuyển còn đá nhiều giải, giao hữu, giải nội địa...

Nên chăng trước khi giải FIFA ASEAN Cup diễn ra phải tiến hành vòng loại chỉ lấy 4 đội mạnh nhất, rồi FIFA mời thêm các đại diện ngoài khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Bahrain,Oman... đến tham dự, giải kéo dài chừng nửa tháng. Những khách mời ngoài khu vực phải chất lượng để Đông Nam Á còn học hỏi.

Các đội tuyển quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan, Iran,Iraq... với đội hình không phải mạnh nhất hoặc thành phần U-23 tăng cường cũng xứng đáng cho những đội mạnh Đông Nam Á học hỏi hơn.