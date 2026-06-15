Hơn 100 tay vợt hội tụ tại VTF Pro Tour 200 – Cúp Nam Long 2026 15/06/2026 12:31

Sáng 15-6, Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 – Cúp Nam Long 2026 chính thức khai mạc tại Cụm sân Quần vợt thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint, An Thạnh, Bến Lức, Tây Ninh. Sự kiện do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và Nam Long Group tổ chức.

Hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp tham dự giải. Ảnh: HUỲNH DU

Diễn ra từ ngày 15 đến 21-6, giải đấu quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp đến từ 8 đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng.

Quần vợt quốc gia sôi động trở lại tại Waterpoint với giải thưởng 200 triệu đồng. Ảnh: HUỲNH DU

Không chỉ thu hút sự quan tâm bởi quy mô và chất lượng chuyên môn, VTF Pro Tour 200 – Cúp Nam Long 2026 còn đánh dấu sự trở lại của một giải quần vợt vô địch quốc gia được tổ chức tại Cụm sân Quần vợt đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế thuộc đại đô thị Waterpoint kể từ sau năm 2023.

Các đại biểu chúc mừng khai mạc giải. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ban tổ chức, việc đưa giải đấu trở lại Waterpoint không chỉ tạo nên sân chơi hấp dẫn cho các vận động viên mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển thể thao. Thể thao được xem là một phần của hệ sinh thái đô thị hiện đại, góp phần kết nối cộng đồng, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy các hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Một điểm nhấn đáng chú ý của lễ khai mạc là sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World Vietnam 2019 và hiện là Đại sứ Tennis Việt Nam. Sự đồng hành của cô tại các hoạt động trọng điểm của quần vợt Việt Nam được xem là cầu nối góp phần đưa hình ảnh môn thể thao này đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World Vietnam 2019 và hiện là Đại sứ Tennis Việt Nam tại lễ khai mạc. Ảnh: HUỲNH DU

Chia sẻ tại sự kiện, Lương Thùy Linh cho biết mỗi lần tham dự các chương trình của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, cô đều cảm nhận rõ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cũng như hệ thống thi đấu trong nước. Theo cô, các giải đấu không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn mà còn lan tỏa lối sống năng động, tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục đến cộng đồng.

Trong bối cảnh quần vợt Việt Nam đang ghi nhận những bước phát triển tích cực cả về phong trào lẫn thành tích chuyên nghiệp, việc tổ chức các giải đấu quốc gia tại những địa điểm có cơ sở vật chất đạt chuẩn và không gian hiện đại như Waterpoint được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho môn thể thao này. Đồng thời, điều đó cũng mang đến những trải nghiệm mới cho vận động viên, người hâm mộ và cộng đồng địa phương.

Các VĐV tham gia thi đấu tại giải. Ảnh: HUỲNH DU

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng chính đã chính thức diễn ra. Trong suốt một tuần tranh tài, những tay vợt hàng đầu cả nước hứa hẹn sẽ cống hiến nhiều trận đấu chất lượng, cạnh tranh quyết liệt cho các danh hiệu vô địch tại VTF Pro Tour 200 – Cúp Nam Long 2026.