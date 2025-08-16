Giải Tennis thiện nguyện mở rộng ‘Hạc Giấy Cho Em’ sẽ đấu giá gây quỹ 16/08/2025 18:40

(PLO)-Đây là giải Tennis thiện nguyện mở rộng lần thứ 2 do CLB Tennis Đảo Xanh tổ chức.

Ngày 16-8, tại Đà Nẵng, CLB Tennis Đảo Xanh đã tổ chức khai mạc Giải Tennis thiện nguyện mở rộng lần thứ 2 "Hạc Giấy Cho Em" - năm 2025.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Giải Tennis thiện nguyện mở rộng "Hạc Giấy Cho Em" lần thứ 2 diễn ra từ ngày 16, 17-8 tại cụm sân tennis khu thể thao Tuyên Sơn.

Các VĐV tham gia giải đấu gây quỹ từ thiện. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bà Đào Nguyễn Diệu Lan, Trưởng Ban Tổ Chức, Chủ nhiệm CLB Tennis Đảo Xanh cho biết giải Tennis năm nay được tổ chức với mục tiêu gây quỹ thiện nguyện nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Kon Plông thuộc tỉnh Quảng Ngãi; mang đến cho các em cơ hội tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sống tốt hơn.

Đêm trao giải sẽ được tổ chức đấu giá gây quỹ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đặc biệt tại buổi lễ tổng kết trao giải sẽ diễn ra sự kiện đấu giá các vật phẩm nhằm gây Quỹ thiện nguyện.

Ban tổ chức trân trọng mời gọi sự tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thể thao cùng chung tay lan tỏa yêu thương thông qua giải đấu.

Vận động viên bước vào những vòng thi đấu đầu tiên. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Mỗi cú đánh không chỉ là một pha bóng đẹp mà còn là một hành động đầy ý nghĩa dành cho các em nhỏ đang cần sự giúp đỡ.