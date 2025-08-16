1 xã ở Đà Nẵng tặng sách giáo khoa miễn phí cho học sinh 16/08/2025 13:16

(PLO)- Mô hình "Tủ sách giáo khoa dùng chung" đã chính thức được ra mắt tại xã Hoà Vang, nơi có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 16-8, tại xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), không khí buổi ra mắt “Tủ sách giáo khoa dùng chung” trở nên đặc biệt ấm áp.

Bộ sách giáo khoa được trao tận tay các em nhỏ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Chung tay góp sách

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, xúc động cho biết chỉ sau 45 ngày vận động, xã đã huy động được hơn 551 triệu đồng và 6.262 quyển sách giáo khoa.

Ngay từ năm học 2025-2026, tủ sách đủ khả năng cho mượn hơn 15.171 quyển, phục vụ 1.254 học sinh ở 8 thôn vùng đồi núi và con em hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Tủ sách giáo khoa dùng chung là việc làm nhỏ nhưng có lợi cho dân, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Đây không chỉ là cách hỗ trợ các gia đình khó khăn mà còn là cách giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng tri thức và tài sản chung”, ông Nguyện nói.

Trong bối cảnh nhiều gia đình còn chật vật mưu sinh, một bộ sách vài trăm ngàn đồng vẫn là gánh nặng không nhỏ. Tủ sách dùng chung vì thế được xem như một cánh tay dang rộng giúp giảm đi lo toan cho phụ huynh. Đồng thời tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh trên toàn xã Hoà Vang.

Gieo mầm tri thức

Ở hàng ghế đầu, em Lê Thị Khánh Vy (dân tộc Cơ Tu), học sinh lớp 6 Trường THCS Ông Ích Đường, ôm chặt bộ sách giáo khoa mới được mượn.

Vy cho biết hoàn cảnh gia đình em thuộc diện khó khăn. Để chăm lo, mua đầy đủ sách giáo khoa cho em đi học, bố mẹ sẽ thêm phần nhọc nhằn.

Hôm nay, được xã Hoà Vang hỗ trợ bộ sách giáo khoa để có sách đi học vào năm học mới, Vy rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho tủ sách này.

Các học sinh khó khăn vui vì được nhận bộ sách giáo khoa cho năm học mới tới đây.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

“Em xin hứa sẽ sử dụng sách giáo khoa thật tốt và giữ gìn bộ sách để các bạn, các em khoá sau sẽ tiếp tục được dùng như em”, Vy nói.

Khánh Vy chỉ là một trong hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng lợi từ mô hình này. Với em, bộ sách không chỉ là dụng cụ học tập mà còn là tấm vé mở ra cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng giấc mơ vượt núi đến trường.

Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các em, nhiều thầy cô giáo không giấu nổi xúc động. Họ tin rằng, bên cạnh giá trị vật chất, tủ sách còn gieo vào lòng trò nhỏ ý thức tiết kiệm và sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn.