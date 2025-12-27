Video: Tài xế công nghệ bị hành hung vì yêu cầu khách nôn ói chi tiền vệ sinh xe

Ngày 27-12, Công an phường Hạnh Thông, TP.HCM, cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế taxi công nghệ bị hành hung trên địa bàn.
(PLO)- Chỉ vì đề nghị nhóm hành khách hỗ trợ chi phí vệ sinh sau khi có người nôn ói trên xe, một tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM đã bị hành hung, phương tiện bị đập phá ngay giữa đường.
