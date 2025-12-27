Video: Tài xế công nghệ bị hành hung vì yêu cầu khách nôn ói chi tiền vệ sinh xe 27/12/2025 20:36

(PLO)- Chỉ vì đề nghị nhóm hành khách hỗ trợ chi phí vệ sinh sau khi có người nôn ói trên xe, một tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM đã bị hành hung, phương tiện bị đập phá ngay giữa đường.