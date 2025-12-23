Công an làm việc với người chặn xe, hành hung 3 bé trai ở Quảng Ngãi 23/12/2025 12:19

(PLO)- Công an phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đang làm việc với người đàn ông chặn xe, hành hung ba bé trai trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 23-12, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết công an phường đã mời người đàn ông hành hung ba bé trai tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên lên làm việc. Vụ việc xảy ra trong video lan truyền trên mạng xã hội ngày 22-12.

Hình ảnh ông Đ đánh ba bé trai giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sáng cùng ngày, đại diện Công an phường Cẩm Thành cho hay chiều 22-12, mẹ của một bé trai đã đến trình báo sự việc. Ngay sau đó, lãnh đạo công an phường chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Hiện người đàn ông này đang làm việc với công an tại trụ sở cơ sở 2. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này tên là Điệp, công tác tại một hãng bảo hiểm nhân thọ.

“Công an phường Cẩm Thành sẽ có báo cáo nhanh về vụ việc. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, đúng theo quy định của pháp luật”, đại diện Công an phường Cẩm Thành thông tin.

Trước đó, ngày 22-12, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một người đàn ông hành hung ba bé trai trên đường tại phường Cẩm Thành.

Theo camera, người đàn ông dừng xe giữa đường, dùng cây đánh nhiều lần vào ba bé trai đang ngồi trên xe. Người này còn xô ngã xe khiến các bé suýt ngã xuống đường rồi tiếp tục dùng hung khí tấn công.