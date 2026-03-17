Top 3 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử thế giới: Có Messi, không Ronaldo

17/03/2026 06:59

(PLO)- Top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo đánh giá của Fabio Capello: Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách!

HLV huyền thoại người Ý Fabio Capello đã nêu tên ba cầu thủ mà ông cho là vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, ông đã loại trừ Cristiano Ronaldo với lý do cựu tiền đạo của Real Madrid không cùng đẳng cấp với ba cầu thủ vĩ đại nhất theo quan điểm của ông.

"Cristiano Ronaldo là một cầu thủ giỏi, nhưng không ở đẳng cấp này. Ronaldo ghi bàn, nhưng ba cầu thủ này có thêm trí tưởng tượng và làm những điều bạn không thể hiểu nổi", HLV Fabio Capello nói. Dưới đây là ba cái tên được HLV huyền thoại người Ý lựa chọn, chứ không phải là Ronaldo.

Capello luôn hết lời ca ngợi Lionel Messi, người từng 8 lần giành Quả bóng vàng, và ông chưa bao giờ dao động trong cuộc tranh luận về việc ai giỏi hơn giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

"Sau 25 phút trận đấu, tôi đã tiếp cận Frank Rijkaard (HLV Barcelona lúc bấy giờ) và đề nghị mượn Lionel Messi đến Juventus", Fabio Capello nhớ lại lần đầu tiên ông nhìn thấy cầu thủ người Argentina trong một trận giao hữu năm 2005, "Một cầu thủ ở độ tuổi của Messi có thể chơi như vậy, trước 90.000 khán giả, mà không hề bị Federico Balzaretti, hậu vệ cánh kèm cặp, làm cho nao núng, và dường như Messi biết chính xác mình sẽ làm gì".

"Những phẩm chất cá nhân của Lionel Messi, khả năng rê bóng, sự sáng tạo... cậu ấy cầm bóng và lao thẳng về phía khung thành với lòng dũng cảm đáng kinh ngạc", Capello tiếp tục ca ngợi Messi.

Messi và Ronaldo là hai cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá đương đại vẫn còn thi đấu. ẢNH: MIRROR

2. Pele

"Tôi từng thi đấu với Pele một lần", người đàn ông 78 tuổi Capello nhớ lại sau khi tên Pele được nhắc đến.

Qua tìm hiểu thêm, trận đấu được đề cập là một giải đấu năm 1976 do Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ (NASL) tổ chức để kỷ niệm 200 năm thành lập Mỹ, trong đó "Đội tuyển Mỹ" quy tụ các ngôi sao của NASL, bao gồm những cựu binh như Pele, Bobby Moore và Giorgio Chinaglia.

Capello thi đấu cho đội tuyển Ý với những gương mặt quen thuộc như Dino Zoff và Marco Tardelli, những người sau này đã vô địch World Cup.

3. Diego Maradona

Hãy xem bộ phim tài liệu Diego Maradona của Asif Kapadia để có cái nhìn toàn diện về sức mạnh phi thường của huyền thoại người Argentina trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp tại Napoli.

Capello đã may mắn được chứng kiến ​​tài năng thiên bẩm của Maradona một cách trực tiếp, khi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại AC Milan vào những năm 1980.

Sau khi tỏa sáng trong chức vô địch World Cup 1986 của Argentina, El Diego đã truyền cảm hứng cho Napoli giành hai chức vô địch Serie A vào các mùa giải 1986-87 và 1989-90.

Bất cứ ai may mắn được chứng kiến ​​Maradona thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao đều sẽ mô tả ông như một vị thần bóng đá theo những từ ngữ đặc biệt.