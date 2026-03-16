Carrick bị chỉ trích dù MU thắng Aston Villa 16/03/2026 12:59

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) sau khi Manchester United của HLV tạm quyền Michael Carrick xuất sắc đánh bại Aston Villa 3 -1. Huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Roy Keane vẫn chưa tin tưởng vào năng lực của Michael Carrick cho vị trí HLV trưởng dài hạn của Manchester United, bất chấp phong độ ấn tượng của ông kể từ khi tiếp quản vị trí này trên cơ sở HLV tạm quyền. Keane chỉ trích Carrick không đủ khả năng dẫn dắt "quỷ đỏ" trong dài hạn, dù thừa nhận thành tích ấn tượng của đội dưới thời Carrick.

Cựu đội trưởng của MU Roy Keane đã nhắc lại quan điểm của mình rằng Michael Carrick không nên trở thành HLV trưởng chính thức tiếp theo đội chủ sân Old Trafford. Carrick, 44 tuổi, đã thể hiện rất tốt kể từ khi trở lại MU với tư cách HLV tạm quyền vào giữa tháng Giêng, giành được 7 chiến thắng và 1 trận hòa trong 9 trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông, mới nhất là thắng Aston Villa 3-1 vào đêm qua 15-3.

Phong độ ấn tượng này đã giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và tạo tiền đề thuận lợi để giành vé dự Champions League mùa giải tới. Tuy nhiên, dù Quỷ đỏ đã có sự cải thiện đáng kể về kết quả kể từ khi Carrick đến, Keane vẫn chưa tin rằng Carrick là ứng cử viên phù hợp để dẫn dắt CLB toàn thời gian.

Khi được hỏi liệu ông có giao hẳn vai trò HLV trưởng của Man United cho Carrick vào mùa hè hay không, Roy Keane trả lời Sky Sports (Anh): "Tôi sẽ không. Tôi nghĩ có những lựa chọn tốt hơn. Tôi nghĩ những trận đấu mà Carrick đã dẫn dắt và xét về mặt giành chiến thắng, anh ấy đã làm rất tốt. Rõ ràng là anh ấy đã đơn giản hóa mọi thứ nhưng không hề có rủi ro nào trong những trận đấu đó.

Manchester United đã có ba tuần để chuẩn bị cho các trận đấu. Thời điểm Carrick đến đây rất thích hợp và anh ấy đã làm rất tốt. Tôi rất khâm phục anh ấy và nếu anh ấy được nhận công việc vào mùa hè, tôi sẽ nói, "Chúc anh may mắn", nhưng tôi nghĩ có nhiều lựa chọn tốt hơn cho vị trí HLV tiếp theo của Manchester United.

Nếu Carrick được nhắc đến như ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng của Manchester United cách đây ba tháng, chắc chắn mọi người sẽ phản đối kịch liệt. Ai cũng sẽ nói rằng anh ấy thậm chí không nằm trong danh sách ứng cử viên, nhưng nhờ thời điểm hiện tại, anh ấy có cơ hội và đang làm rất tốt công việc của mình.

Tôi nghĩ có những lựa chọn tốt hơn, đơn giản là vậy, nhưng Carrick đã làm rất tốt công việc của mình. Manchester United chắc chắn sẽ giành vé tham dự Champions League, nhưng khi đưa ra quyết định về HLV tiếp theo, họ sẽ phải đi phỏng vấn nhiều người và xem xét các ứng viên tiềm năng".

Cựu đội trưởng của Manchester United Roy Keane nói thêm: "Hầu hết các cầu thủ đều thích một HLV tạm quyền. Mọi chuyện sẽ khác khi Carrick đến và phải đưa ra quyết định về hợp đồng, giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, đội ngũ y tế, chuyển nhượng và tuyển mộ cầu thủ.

Công việc của Carrick trong vài tháng qua là giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá. Tôi biết đó là công việc của một HLV ở bất cứ đâu, nhưng Carrick không hề bị phân tâm bởi bất cứ điều gì, ngay cả khi đang làm HLV. Tất nhiên anh ấy đã làm được và tôi ghi nhận điều đó, nhưng nếu được giao nhiệm vụ này thì anh ấy cũng có những trách nhiệm khác.

Tôi nghĩ để dẫn dắt Manchester United, bạn cần một người giàu kinh nghiệm hơn nhiều về việc giành danh hiệu, thi đấu ở châu Âu và Carrick chưa có được điều đó. Có thể vài năm nữa anh ấy sẽ có được điều đó, và khi đó anh ấy có thể sẽ nằm trong danh sách ứng cử viên, nhưng việc anh ấy đang giành chiến thắng trong các trận đấu hiện tại dĩ nhiên mang lại cho anh ấy một cơ hội rất lớn.

Mọi người bàn tán xôn xao về việc ai cũng yêu mến Carrick, nhưng tôi không chắc điều đó có đúng không khi họ không thể thắng Newcastle chỉ còn 10 người. Hôm nay anh ấy đã thắng Aston Villa - Aston Villa chơi quá tệ. Càng xem Aston Villa thi đấu, tôi càng nghĩ họ sẽ bỏ lỡ cơ hội dự cúp châu Âu, nhất là khi nhìn vào màn trình diễn tệ hại của họ hôm nay.

Vì vậy, thời điểm này rất tốt cho Manchester United. Trận đấu hôm nay, Aston Villa vừa trải qua một trận đấu ở đấu trường châu Âu, còn Manchester United, vì khởi đầu mùa giải quá tệ, nên không bị phân tâm. Và hãy nhớ rằng đây là cùng một nhóm cầu thủ đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15.

Mọi người khác có thể vui mừng vì Man United đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng tôi thì không. Tôi không phải là một trong số họ. Tôi không quá phấn khích vì những chuyện như vậy. Tôi chỉ hào hứng khi các đội giành được danh hiệu và cạnh tranh sòng phẳng mỗi tuần. Vì vậy, tôi không phải là người dễ bị kích động".

Trong khi đó, Carrick chia sẻ sau trận MU thắng Aston Villa, "Chúng tôi có thể tận hưởng chiến thắng. Đó là một cảm giác tuyệt vời và là điều chúng tôi muốn tiếp tục duy trì. Chúng tôi đang kiềm chế cảm xúc và hiểu rõ vị trí của mình cũng như những gì cần thiết để giành chiến thắng trong những trận đấu như hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang ở một vị trí tốt nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

Trận đấu tiếp theo của MU là chuyến làm khách đến Bournemouth vào tối thứ Sáu (giờ Anh) ở vòng 31 Premier League. Chiến thắng tại sân Vitality sẽ giúp "quỷ đỏ" tạm tạo ra khoảng cách 6 điểm so với Aston Villa đang đứng thứ tư, hơn Liverpool ở vị trí thứ năm 8 điểm và nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với Chelsea đang đứng thứ sáu.