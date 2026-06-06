Gia đình Glazer có thể buộc Sir Jim Ratcliffe phải rời khỏi MU 06/06/2026 14:04

Gia đình Glazer có thể sử dụng điều khoản trong hợp đồng để buộc Sir Jim Ratcliffe phải bán phần cổ phần đáng kể của mình tại MU. Gia tộc Glazer, chủ sở hữu đa số của MU, có thể buộc chủ sở hữu thiểu số Sir Jim Ratcliffe phải bán cổ phần của mình tại đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù Ratcliffe sở hữu 28,9% cổ phần của gã khổng lồ Premier League, nhưng các điều khoản hợp đồng cụ thể cho phép gia đình Glazer vẫn có thể buộc ông phải bán cổ phần nếu họ hoàn tất việc bán toàn bộ CLB cho một người mua mới.

Một điều khoản ràng buộc đã được ghi trong thương vụ mua cổ phần MU của Ratcliffe vào tháng 2 năm 2024. Theo đó, trong vòng 3 năm kể từ khi Sir Jim Ratcliffe mua cổ phần của "quỷ đỏ" thành Manchester, nếu nhà Glazer tìm được người đồng ý trả cùng mức giá mà Ratcliffe đã trả ban đầu để mua MU (26 bảng Anh mỗi cổ phần), thì Ratcliffe phải bán mọi cổ phần của mình. Tuy nhiên, một biện pháp bảo vệ mà Ratcliffe có thể sử dụng là "quyền ưu tiên mua lại" đội chủ sân Old Trafford.

Điều này có nghĩa là nếu có một nhà thầu cạnh tranh xuất hiện, Sir Jim Ratcliffe có thể trả giá bằng với giá ban đầu cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, sau tháng 2 năm 2027, gia đình Glazer sẽ được tự do đàm phán một thỏa thuận với mức giá thấp hơn nếu họ muốn, khi mà giới hạn giá sàn 26 bảng Anh mỗi cổ phiếu sẽ hoàn toàn biến mất.

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: Press Association

Về lý thuyết, điều đó có nghĩa là Manchester United có thể được bán với giá gần bằng giá thị trường, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 16,80 bảng Anh trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Do đó, Sir Jim Ratcliffe sẽ thu được giá trị lớn hơn nhiều bằng cách kích hoạt "Quyền ưu tiên mua" của mình sau tháng 2 năm 2027.

Điều này có nghĩa là những đối thủ cạnh tranh trong việc thâu tóm Manchester United như Sheikh Jassim, hoặc bất kỳ nhà thầu tiềm năng nào khác, có thể cần phải hoàn tất việc thâu tóm trước ngày đó, vì gia đình Glazer sẽ có động lực mạnh mẽ để chấp nhận các lời đề nghị cao hơn giá thị trường.

Tuy nhiên, vẫn có sự lạc quan rằng giá cổ phiếu của MU sẽ còn tăng cao hơn nữa vào thời điểm đó nhờ những bước tiến gần đây tại Old Trafford. Michael Carrick đã dẫn dắt MU lên vị trí thứ ba tại Premier League và giành quyền trở lại Champions League mùa giải tới, điều này có thể đẩy giá trị của CLB lên cao hơn nữa.

Bloomberg đưa tin hồi đầu tuần này rằng các thành viên gia đình Glazer đang cân nhắc việc bán cổ phần của họ tại Manchester United và đã tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ về vấn đề này. Bản báo cáo cho thấy một số thành viên gia đình Glazer hiện đang ngày càng muốn thu lợi từ đội chủ sân Old Trafford.

Điều này sẽ mở ra cơ hội cho một người mua tiềm năng như tỉ phú người Qatar, Sheikh Jassim, người đã nổi lên như đối thủ lớn nhất của Ratcliffe trong quá trình đấu thầu mua lại cổ phần của MU vào năm 2023 và 2024. Sheikh Jassim không có ý định hợp tác với bất kỳ bên nào khác, có nghĩa là bất kỳ lời đề nghị mua lại nào cuối cùng cũng có thể buộc Sir Jim và INEOS phải rời khỏi Old Trafford.

Sheikh Jassim vẫn chưa từ bỏ ý định mua lại CLB MU. Ảnh: Press Association

Joel và Avram Glazer giữ chức đồng chủ tịch điều hành tại Manchester United, trong khi các anh chị em Darcie, Kevin, Bryan và Edward Glazer nắm giữ các vị trí giám đốc trong hội đồng quản trị. Các nhà đầu tư tiềm năng đến từ Trung Đông và Mỹ được dự đoán sẽ nằm trong số những ứng cử viên mạnh nhất nếu một quá trình đấu thầu mới được khởi động.

Bản thân Ratcliffe có thể sẽ xem xét lại khả năng thâu tóm toàn bộ CLB Manchester United trong những tháng tới. Gia đình Glazer ủng hộ việc Ratcliffe mua lại một phần vào năm 2024 vì điều đó cho phép họ duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với CLB và tương lai của nó, đồng thời từ bỏ việc quản lý các hoạt động hàng ngày.

Sau khởi đầu đầy sóng gió trên cương vị đồng sở hữu MU, nhiệm kỳ của Ratcliffe hiện đang cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn dưới sự dẫn dắt của HLV Carrick. Người ta lạc quan rằng Carrick có thể khôi phục lại vinh quang xưa của MU, đây là tin tốt lành cho gia đình Glazer khi họ đang tìm cách thu về lợi nhuận cao nhất từ ​​thương vụ này.