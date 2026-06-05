Mourinho muốn chiêu mộ ngôi sao của Arsenal để tái thiết Real Madrid 05/06/2026 11:14

Tuần tới, Jose Mourinho dự kiến ​​sẽ được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Real Madrid lần thứ hai, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bắt đầu lập danh sách các cầu thủ mà ông muốn làm việc cùng. Trong đó, "Người đặc biệt" muốn đưa Riccardo Calafiori đến Bernabeu.

Mourinho nhắm đến hậu vệ người Ý của Arsenal như một phần trong kế hoạch tái thiết đội hình tại Real Madrid. Đây là một bước đi táo bạo, đặc biệt khi Mourinho đã bán Calafiori khi còn dẫn dắt AS Roma, nhưng giờ đây ông tin đây sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho Real Madrid.

Real Madrid đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Denzel Dumfries của Inter Milan và cả Ibrahima Konate, người sắp rời Liverpool. Konate sẽ gia nhập đội chủ sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Dumfries có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu bảng Anh. Và giờ Mourinho muốn chiêu mộ thêm một hậu vệ nữa.

Calafiori đang trong tầm ngắm của Mourinho. ẢNH: ARSENAL

Calafiori từng thi đấu cho AS Roma dưới thời Mourinho. Sau đó, AS Roma bán Calafiori cho Basel với giá chỉ 1,5 triệu bảng Anh vào năm 2022, và hai năm sau anh chuyển đến Arsenal với giá 42 triệu bảng Anh. Tuyển thủ quốc tế người Ý Calafiori vừa ăn mừng chức vô địch Premier League đầu tiên của Arsenal sau 22 năm.

Nhưng Calafiori cũng gặp nhiều vấn đề về chấn thương và Real Madrid có thể sẽ thử thách quyết tâm của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng này. Calafiori - người có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ - cũng là một cầu thủ thường xuyên trong đội tuyển Ý nhưng Ý đã bỏ lỡ World Cup 2026.

Arsenal có rất nhiều lựa chọn ở vị trí đó với Piero Hincapie và Myles Lewis-Skelly, và Calafiori là người duy nhất không được triệu tập đá trận chung kết Champions League thua PSG, vì anh đang bị chấn thương.

Việc Mourinho trở lại Real Madrid lần thứ hai vẫn chưa được chính thức xác nhận, mặc dù truyền thông Tây Ban Nha đưa tin ông đã ký hợp đồng ba năm để trở lại dẫn dắt đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha. Dự kiến ​​ông sẽ được chính thức công bố sau khi cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid kết thúc vào cuối tuần này.

Jose Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai. ẢNH: EPA

Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez đang ở trong tình thế khá bất thường khi phải tham gia một cuộc bầu cử cạnh tranh, đối đầu với Enrique Riquelme. Các cử tri sẽ đưa ra quyết định của họ vào Chủ nhật (ngày 7-6), và Perez úp mở ông sẽ công bố bản hợp đồng chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của Real Madrid.

"Tôi sẽ công bố bản hợp đồng lớn đầu tiên cho mùa giải tới", Florentino Perez nói với El Espanyol, "Mọi người đều biết dự án thể thao của tôi: sở hữu những cầu thủ giỏi nhất và tiếp tục giành chiến thắng". Về việc Mourinho trở lại, Perez nói thêm: "Tôi sẽ sớm công bố HLV mới của Real Madrid, chúng ta sẽ có thêm nhiều cái tên trước Chủ nhật, đừng lo".