Sir Alex Ferguson lần đầu xuất hiện sau khi nhập viện 05/06/2026 10:43

(PLO)- Đây là lần đầu tiên HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson xuất hiện kể từ khi ông phải nhập viện sau sự cố sức khỏe trong trận đấu của Manchester United tại Old Trafford.

Vào tháng 5, Sir Alex Ferguson đã được đưa đến bệnh viện sau khi ông gặp vấn đề về sức khỏe ngay tại sân Old Trafford. Khi đó, ông thầy người Scotland đang chuẩn bị theo dõi trận derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool. Bây giờ, cựu HLV huyền thoại của Manchester United đã được nhìn thấy lần đầu tiên sau sự cố sức khỏe hồi ngày 3-5.

Sir Alex Ferguson, 84 tuổi đã được đưa đi bằng xe cứu thương khoảng một giờ trước khi trận đấu giữa MU và Liverpool bắt đầu, mặc dù đây không được coi là trường hợp khẩn cấp. Sau đó, Ferguson được xuất viện để tiếp tục hồi phục tại nhà.

Bây giờ, Fergie lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông kể từ sau khi ông nhập viện. Ông tươi cười rạng rỡ chụp ảnh cùng một cổ động viên tại một nhà hàng ở Wilmslow, Manchester. Fergie tỏ ra rất vui vẻ sau khi chụp ảnh cùng người hâm mộ bóng đá Vimal Devassy, ​​người đã chia sẻ bức ảnh lên mạng.

Fergie được xem là HLV vĩ đại nhất lịch sử Premier League. ẢNH: PA WIRE

Vimal Devassy, nhân viên nhà hàng, đã chia sẻ bức ảnh lên trang Instagram cá nhân, kèm theo một lời nhắn chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho một trong những học trò của Sir Alex là Cristiano Ronaldo. Vimal Devassy nói: "Không phải bức ảnh nào cũng kể một câu chuyện, một số bức ảnh ghi lại cảm xúc. Tôi không run rẩy vì được gặp một huyền thoại bóng đá.

Tôi run rẩy vì được đứng cạnh một người đã góp phần định hình con đường sự nghiệp của thần tượng tôi, Cristiano Ronaldo. Tôi không phải là fan cuồng của Manchester United, nhưng sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Sir Alex Ferguson và mối quan hệ đặc biệt mà ông ấy xây dựng với Ronaldo luôn truyền cảm hứng cho tôi. Một khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn Sir Alex".

Ferguson được xem là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại của Manchester United, với 13 chức vô địch Premier League trong suốt thời gian dẫn dắt đội bóng, cùng với hai chức vô địch Champions League và vô số danh hiệu quốc nội khác. Ông từ chức vào năm 2013 sau 26 năm tại vị.

Chia sẻ với tờ The Sun (Anh) về cuộc gặp gỡ với HLV huyền thoại người Scotland, Vimal nói thêm: "Tôi gặp Sir Alex tại nhà hàng của chúng tôi. Trước khi Sir Alex rời đi, tôi đã hỏi liệu ông ấy có phiền khi chụp ảnh cùng tôi không. Ông ấy vui vẻ đồng ý, điều mà tôi thực sự rất trân trọng. Đó là một khoảnh khắc giản dị nhưng đặc biệt mà tôi sẽ luôn nhớ mãi".

Vimal tự hào chia sẻ bức ảnh chụp cùng Sir Alex. ẢNH: INSTAGRAM VIMAL

Giám đốc điều hành Hiệp hội các HLV bóng đá (LMA), Richard Bevan, tiết lộ Ferguson đang "hồi phục" sau khi không thể tham dự lễ trao giải thường niên của họ. Ferguson đã viết thư cho người nhận giải HLV xuất sắc nhất năm, Frank Lampard, trong khi HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, đã thay mặt ông trao tặng Cúp Sir Alex Ferguson.

HLV Thomas Tuchel nói: "Dĩ nhiên, mọi thứ không còn như xưa nữa khi thiếu vắng chính Sir Alex. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất và mau chóng bình phục để hy vọng ông sẽ lại có mặt trên sân khấu cùng chúng tôi vào năm sau. Cho đến lúc đó, tôi rất vinh dự được đọc bức thư này cho anh, Frank Lampard".