Maguire vẫn góp mặt tại World Cup 2026 theo cách khác 04/06/2026 12:49

(PLO)- Harry Maguire vẫn sống trong bầu không khí của World Cup 2026 sau khi trung vệ của Manchester United này bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh.

Hậu vệ Harry Maguire của Manchester United có cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 dù không được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Harry Maguire dự kiến ​​sẽ xuất hiện trên podcast The Rest is Football trong thời gian diễn ra World Cup với tư cách bình luận viên.

Hậu vệ của MU Harry Maguire đã bị loại một cách gây tranh cãi khỏi danh sách 26 cầu thủ Anh do Thomas Tuchel công bố tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Sau một mùa giải xuất sắc tại Old Trafford, Maguire tưởng chừng sẽ có tên trong hàng phòng ngự tuyển Anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh lại chọn Dan Burn, Jarrel Quansah và Djed Spence, đồng thời loại cả một ngôi sao khác của MU là Luke Shaw.

Sau sự việc, Tuchel và Maguire đã công khai tranh cãi qua lại, trong đó Maguire tiết lộ anh vô cùng sửng sốt trước quyết định đó, còn HLV đội tuyển Anh thừa nhận ông cũng bất ngờ trước phản ứng của Maguire. Mặc dù không tham gia thi đấu tại World Cup mùa hè này, Maguire vẫn xuất hiện trong các sự kiện liên quan đến giải đấu tại Mỹ.

Theo tờ The Athletic (Anh), Harry Maguire, 33 tuổi dự kiến ​​sẽ nằm trong số nhiều khách mời xuất hiện trên chương trình The Rest is Football. Đầu năm nay, công ty sản xuất podcast bóng đá hàng tuần Goalhanger đã thông báo đạt được thỏa thuận trị giá 14 triệu bảng Anh với Netflix để phát sóng các phiên bản hàng ngày của chương trình.

Harry Maguire sẽ góp mặt tại World Cup 2026 với tư cách bình luận viên bóng đá. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tổng cộng 40 tập đã được lên lịch phát sóng, với việc 2 huyền thoại bóng đá Anh là Gary Lineker và Alan Shearer sẽ cùng dẫn chương trình thường xuyên tại một trường quay có tầm nhìn ra Quảng trường Thời đại của New York (Mỹ).

Cựu danh thủ của Man City Micah Richards, người thường xuyên dẫn chương trình ở vị trí thứ ba, sẽ xuất hiện trực tiếp trong một số tập nhưng chủ yếu sẽ làm việc từ trường quay ảo tại Salford (Anh). World Cup 2026 sẽ bắt đầu chỉ sau hơn một tuần nữa với trận đấu giữa đội đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển Anh trước khi giải đấu chính thức bắt đầu diễn ra 24 giờ trước đó, khi Tam Sư gặp Costa Rica tại Orlando. Trong khi sự chú ý của hầu hết các cầu thủ đều tập trung vào World Cup, Manchester United đã hoàn tất bản hợp đồng mùa hè đầu tiên với việc Ederson chuẩn bị gia nhập từ Atalanta với giá 38,8 triệu bảng.

Việc cầu thủ 26 tuổi này bị HLV Carlo Ancelotti loại khỏi đội tuyển Brazil dự World Cup đã giúp các cuộc đàm phán được hoàn tất nhanh chóng, đồng thời Atalanta cũng sẵn sàng bán Ederson vì hợp đồng của anh chỉ còn 12 tháng. Đội bóng của HLV Michael Carrick dự kiến ​​sẽ tăng cường thêm lực lượng ở tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro, với Elliot Anderson, Mateus Fernandes, Adam Wharton và Aurelien Tchouameni nằm trong danh sách cân nhắc.

Manchester United cũng đang tìm cách tăng cường vị trí hậu vệ trái, với Lewis Hall của Newcastle United nổi lên như mục tiêu hàng đầu. Cầu thủ trẻ triển vọng Myles Lewis-Skelly của Arsenal và El Hadji Malick Diouf của West Ham United cũng được nhắc đến.

MU cũng sẽ cho phép nhiều ngôi sao rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với Marcus Rashford, Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte nằm trong số những người được dự đoán sẽ rời đi, trong khi hợp đồng của Jadon Sancho sắp hết hạn.