Cuộc khẩu chiến giữa Real Madrid và Man City 06/06/2026 14:19

Cuộc khẩu chiến giữa ứng cử viên chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme, và Man City đã leo thang sau khi CLB của Premier League này đe dọa sẽ có hành động pháp lý. Enrique Riquelme cho rằng phản ứng của Man City là "bình thường" sau khi ông đưa ra lời hứa táo bạo về việc chiêu mộ Erling Haaland vào mùa hè này.

Real Madrid đang tổ chức bầu cử để chọn ra chủ tịch mới. Các thành viên CLB sẽ quyết định chọn chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez, 79 tuổi, hoặc ông Riquelme, 37 tuổi, trong một cuộc bỏ phiếu đặc biệt vào Chủ nhật.

Trước cuộc bỏ phiếu đó, Riquelme cam kết sẽ đảm bảo chiêu mộ tiền đạo 25 tuổi người Na Uy Haaland cho Real Madrid nếu ông được bầu làm chủ tịch. Ông Riquelme thậm chí khẳng định đã Haaland và người đại diện của anh đồng ý.

"Nếu tôi thất hứa về bất kỳ cầu thủ nào trong số này, tôi đã ký một bản cam kết trong đó tôi sẽ trả 100% phí thành viên cho mùa giải tới", ứng cử viên chức chủ tịch Real Madrid Riquelme tuyên bố, "Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng và cậu ấy muốn đến Madrid".

Erling Haaland rất khó chia tay Man City. ẢNH: EPA

Đáp lại những bình luận của Riquelme, Man City đã phản bác và nói những câu chuyện như vậy là không đúng sự thật. Man City nói thêm đang xem xét các hành động pháp lý liên quan đến việc Riquelme sử dụng Haaland như một đòn bẫy nhằm chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Một tuyên bố từ người phát ngôn của Man City cho biết: "Những thông tin xuất hiện từ Tây Ban Nha liên quan đến tương lai của Erling Haaland là không đúng sự thật. Điều này không thể xảy ra và không có điều khoản hợp đồng nào cho phép điều đó. Chúng tôi đang xem xét hành động pháp lý đối với việc sử dụng hình ảnh cầu thủ của chúng tôi trong bối cảnh này".

Giờ đây, trong một diễn biến mới, Riquelme đã phản ứng lại tuyên bố của Manchester City và tin rằng đó là một phản hồi hợp lý, mặc dù đội chủ sân Etihad đã đe dọa sẽ kiện ông ra tòa. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh TVE, Riquelme nói: "Chuyện này là bình thường, đây là một cuộc bầu cử, có hai ứng cử viên nên không ai chắc chắn sẽ thắng, và họ (Manchester City) phải bảo vệ cầu thủ của mình".

Nếu được bổ nhiệm làm chủ tịch mới của Real Madrid, Riquelme dự định sẽ có cuộc đàm phán chính thức với người đại diện của Haaland và Man City vào tuần tới. "Bắt đầu từ thứ Hai, chúng tôi sẽ nói chuyện, chúng tôi sẽ ngồi xuống để thảo luận với họ," ông Riquelme nói thêm.

Rafaela Pimenta, người đại diện của Haaland, và cha của Haaland là Alfie Haaland đã đưa ra một tuyên bố chung sau lời tuyên bố của Riquelme, nói rằng: "Tất cả đều rất thú vị nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chúc cả hai ứng cử viên mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc bầu cử ở Real Madrid".

Đối với Haaland, trọng tâm hiện tại của anh là World Cup 2026 mùa hè này cùng đội tuyển Na Uy. Cựu tiền đạo của Borussia Dortmund được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển của HLV Stale Solbakken tại Bắc Mỹ. Na Uy sẽ đối đầu với Iraq trong trận đấu đầu tiên của họ ở bảng I vào thứ Ba, ngày 16-6, trước khi gặp Senegal vào thứ Ba, ngày 23-6 và Pháp ba ngày sau đó.

Sau khi World Cup kết thúc, Haaland sẽ nghỉ ngơi trước khi trở lại Manchester City để chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh đã khẳng định cam kết với Manchester City vào tháng 1 năm 2025 bằng việc ký hợp đồng mới có thời hạn chín năm rưỡi.

Erling Haaland gia nhập Manchester City từ Borussia Dortmund năm 2022 và đã giành chức vô địch Champions League trong thời gian thi đấu cho CLB. Anh cũng đã ghi được 162 bàn thắng đáng kinh ngạc, ba lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League.