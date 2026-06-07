Messi không ra sân, đương kim vô địch Argentina gửi lời cảnh báo 07/06/2026 10:56

(PLO)- Đội tuyển Argentina đã có màn chạy đà thuận lợi trước thềm World Cup 2026 khi đánh bại Honduras với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Texas (Mỹ) vào sáng 7-6, dù không có Messi thi đấu.

Siêu sao Lionel Messi không ra sân, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm cùng chiều sâu đội hình ấn tượng. Đây cũng là lời cảnh báo đến các đối thủ về năng lực vượt trội của đội bóng ở xứ sở Tango.

Sau quãng thời gian đầu trận gặp không ít khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Honduras, Argentina đã tìm được bàn mở tỷ số ở phút 37. Lautaro Martinez lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn trước. Thủ thành Edrick Menjivar dù đoán đúng hướng bóng nhưng không thể ngăn cản cú sút đầy uy lực của tiền đạo đang khoác áo Inter Milan.

Lautaro Martinez chơi nổi bật trong đội hình Argentina. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, Argentina tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 55, tài năng trẻ Guiliano Simeone ghi dấu ấn với pha lập công đẹp mắt sau một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn. Lautaro Martinez nhận đường chuyền trong vòng cấm trước khi xử lý tinh tế bằng cú đánh gót để Simeone băng lên dứt điểm cận thành, hoàn tất bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Trong phần còn lại của trận đấu, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni kiểm soát hoàn toàn thế trận và bảo toàn lợi thế cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến thắng này mang đến tín hiệu tích cực cho Argentina trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới.

Messi cùng đồng đội là đương kim vô địch thế giới. Ảnh: EPA.

Việc Messi không thi đấu thu hút nhiều sự chú ý, nhưng đây được xem là quyết định mang tính thận trọng của ban huấn luyện. Đội trưởng Argentina được cho nghỉ ngơi do vẫn đang trong quá trình hồi phục sau những vấn đề liên quan đến gân kheo.

Bên cạnh những trụ cột giàu kinh nghiệm như Messi, Emiliano Martinez, Enzo Fernandez hay Lautaro Martinez, đội tuyển Argentina còn cho thấy nguồn lực trẻ đầy triển vọng với những cái tên như Nico Paz và Guiliano Simeone. Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan, sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch.