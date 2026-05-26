Chấn động: Bruno Fernandes phá kỷ lục, sánh ngang Messi 26/05/2026 16:12

(PLO)- Bruno Fernandes vừa tạo nên cột mốc lịch sử tại Manchester United sau mùa giải Ngoại hạng Anh bùng nổ cùng đội chủ sân Old Trafford.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes khép lại mùa 2025-2026 với 21 pha kiến tạo, thành tích giúp anh trở thành cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất trong lịch sử Premier League.

Kỷ lục trước đó thuộc về Kevin De Bruyne và huyền thoại Thierry Henry với cùng 20 pha kiến tạo trong một mùa giải. Fernandes đã vượt qua cả hai bằng pha đá phạt góc để Patrick Dorgu ghi bàn ở trận đấu cuối cùng của Man United mùa này.

Điều khiến thành tích của Fernandes trở nên đặc biệt hơn nằm ở chỗ anh đã chạm tới đẳng cấp mà rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá hiện đại làm được. Với 21 pha kiến tạo, ngôi sao của Man United hiện ngang bằng thành tích của Lionel Messi và Thomas Muller tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Fernandes của Man United có kiến tạo kỷ lục và giành giải xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: EPA.

Messi từng đạt cột mốc này cùng FC Barcelona ở mùa giải 2019-2020, còn Muller cũng có 21 kiến tạo khi khoác áo Bayern Munich trong cùng mùa giải tại Bundesliga.

Bruno Fernandes tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh trong lối chơi của Man United. Chính phong độ ổn định và khả năng tạo đột biến của anh đã góp công lớn giúp đội bóng cán đích trong top 3 Premier League mùa này.

Bước sang mùa giải mới, Fernandes vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Man United dưới thời Michael Carrick. Với phong độ hiện tại, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang cho thấy anh đủ khả năng trở thành một trong những chân chuyền hay nhất lịch sử bóng đá châu Âu.