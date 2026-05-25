Tuchel nhận cảnh báo bị tuyển Anh sa thải 25/05/2026 07:39

Đội hình 26 ngôi sao tuyển Anh tham dự World Cup 2026 đã gây ra không ít tranh cãi và HLV Thomas Tuchel đã được cảnh báo rằng, nếu không đáp ứng được kỳ vọng, ông sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau một số quyết định gây sốc. HLV người Đức được cảnh báo rằng, ông đáng bị sa thải vì chọn đội hình Tam sư dự World Cup gây tranh cãi, trừ khi ông giành được chức vô địch cùng đội tuyển Anh mùa hè này.

Thomas Tuchel đã chọn ra đội hình 26 cầu thủ Anh tham dự World Cup 2026 ở Bắc Mỹ, giải đấu sẽ bắt đầu trong chưa đầy một tháng nữa. Cựu HLV của Chelsea này không ngần ngại đưa ra một số quyết định táo bạo khi để một số ngôi sao lớn ở nhà.

Kể từ khi dẫn dắt Tam Sư, Tuchel luôn sẵn sàng loại bỏ những ngôi sao hàng đầu, điều này trái ngược với lịch sử gần đây trong việc lựa chọn đội tuyển Anh. Tại World Cup 2026, ông đã quyết định loại bỏ Harry Maguire, Luke Shaw, Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold và Adam Wharton.

Thay vào đó, Tuchel đã chọn những cầu thủ như Jordan Henderson của Brentford và trung vệ John Stones (người sắp rời Manchester City) bất chấp việc Stones ít được ra sân mùa này. Ivan Toney, hiện đang thi đấu tại Saudi Arabia, là một trong ba tiền đạo số 9 được lựa chọn. Chính việc lựa chọn đội hình này đã khiến Tuchel chịu nhiều chỉ trích.

Tuchel lựa chọn đội hình tuyển Anh dự World Cup theo cách đầy tranh cãi. ẢNH: AFP

Cựu danh thủ Deeney viết trên tờ The Sun (Anh): "Với một quốc gia sở hữu những tài năng hàng đầu, dường như chúng ta lại cử một đội hình hạng B đến World Cup 2026. Thomas Tuchel đã hoàn toàn rối ren với những nguyên tắc của mình và đã chọn một đội hình mà nếu họ không mang về được chiếc cúp vô địch, thì đó là một tội đáng bị sa thải".

Cựu tiền đạo của Watford Deeney cũng nói thêm: "Những lời kêu gọi loại bỏ Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer và Phil Foden có thể sẽ trở nên vô cùng ngớ ngẩn trong vài tháng tới. Ai cũng thích ý tưởng không lựa chọn cầu thủ dựa trên tên tuổi hay cái tôi, nhưng đó là một lượng lớn cầu thủ chất lượng bị bỏ lại ở nhà, và với đội hình hiện tại, tôi không thấy Tuchel có thể đưa đội tuyển Anh tiến xa hơn Gareth Southgate đã làm được".

Tại kỳ World Cup gần nhất năm 2022, đội tuyển Anh đã bị Pháp loại ở tứ kết. Bốn năm trước đó, Southgate đã dẫn dắt Tam sư vào đến bán kết, nhưng để thua Croatia. Kể từ lần duy nhất vô địch World Cup năm 1966, Anh chỉ hai lần lọt vào bán kết. Trong khi đó, Tuchel đã ký gia hạn hợp đồng với tuyển Anh cho đến sau World Cup và khẳng định đội hình được lựa chọn dựa trên tinh thần tập thể, điều đó có nghĩa là những cá nhân xuất sắc hơn có thể đã bị bỏ qua.

Thomas Tuchel cho biết: "Tôi nghĩ ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã rất rõ ràng rằng chúng tôi đang cố gắng lựa chọn và xây dựng đội bóng tốt nhất có thể, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chọn và tập hợp 26 cầu thủ tài năng nhất. Những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được trong mùa hè này chỉ có thể thực hiện được với tư cách là một đội. Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã lựa chọn một đội hình rất cân bằng".