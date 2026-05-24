Carrick tuyên bố không nghỉ hè, làm việc từng giây cho MU 24/05/2026 14:16

Michael Carrick cho biết ông sẽ không cần nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào mùa hè đầu tiên trên cương vị HLV trưởng chính thức của MU. Hôm thứ sáu, "quỷ đỏ" thành Manchester cuối cùng đã xác nhận việc bổ nhiệm chính thức Carrick làm HLV trưởng với hợp đồng hai năm, sau 11 chiến thắng trong 16 trận kể từ khi ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào ngày 13-1.

Carrick đã dẫn dắt Manchester United giành vé dự Champions League khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba Premier League sớm vài vòng đấu, và giờ HLV 44 tuổi người Anh đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tại Old Trafford.

Kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới của Carrick ở Barbados đã bị gián đoạn khi ban lãnh đạo MU liên lạc với ông về khả năng tiếp quản vị trí HLV tạm quyền sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Carrick sẽ không đi nghỉ ở đâu sau trận đấu cuối cùng của MU trong mùa giải gặp Brighton ở vòng 38 Premier League vào hôm nay (24-5) vì con gái Louise và con trai Jacey của ông đang bận thi cử.

Carrick khẳng định ông sẽ không nghỉ hè mà tiếp tục làm việc cho MU. ẢNH: AFP

Và huyền thoại của MU Carrick cho biết ông không cần nghỉ lễ để nạp lại năng lượng trước mùa giải quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. HLV Michael Carrick của MU nói, “Hiện tại, việc thi cử của bọn trẻ, kỳ thi A-level và GCSE, đang cản trở tôi . Điều đó khiến tôi không thể đặt lịch bất cứ việc gì. Thành thật mà nói, tôi không cần nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy khỏe. Tôi nghĩ bạn sẽ dần quen với nhịp độ làm việc theo những cách khác nhau.

Trả lời các nhà báo, Carrick nói thêm: "Tôi chắc chắn giờ giấc làm việc của các bạn khác với tôi. Chắc chắn một số người trong các bạn làm việc nhiều hơn những người khác. Rồi các bạn sẽ quen với điều đó, sẽ vào guồng. Tôi rất thích công việc này, thích từng phút giây của nó, vì vậy tôi chắc chắn không cảm thấy mình cần nghỉ ngơi".

Các cầu thủ của MU không được gọi vào tuyển quốc gia dự World Cup 2026 dự kiến ​​sẽ trở lại tập luyện trước mùa giải vào tuần bắt đầu từ ngày 5-7. Trận giao hữu đầu tiên của MU là gặp Wrexham, đội bóng thuộc sở hữu của Hollywood, tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 18-7.

Manchester United cũng đã lên lịch các trận giao hữu với Rosenborg của Na Uy tại Trondheim, Atletico Madrid tại Stockholm, Paris Saint-Germain tại Gothenburg và Leeds tại Dublin. Đội của Carrick sẽ trở lại Ireland để tham gia trại huấn luyện trước mùa giải, sau khi đã có ba đêm nghỉ tại Carton House vào tháng trước.

Một trận giao hữu thứ sáu với AC Milan tại thành phố Wroclaw của Ba Lan cũng có thể được MU công bố trước khi mùa giải mới của Premier League bắt đầu vào ngày 22-8. MU đang lên kế hoạch chiêu mộ ít nhất bốn cầu thủ quan trọng, bao gồm hai tiền vệ, một tiền đạo và một hậu vệ trái. "Quỷ đỏ sẵn sàng chiêu mộ thêm một tiền vệ thứ ba nếu Manuel Ugarte được bán đi và có thể sẽ tuyển thêm một thủ môn dự bị.

Sau khi cực kỳ thành công với các bản hợp đồng mùa hè như tiền đạo người Brazil Matheus Cunha (26 tuổi), tiền đạo người Cameroon Bryan Mbeumo (26 tuổi), tiền đạo người Slovenia Benjamin Sesko (22 tuổi) và thủ môn người Bỉ Senne Lammens (23 tuổi), Manchester United ưu tiên chiêu mộ những cầu thủ trong độ tuổi từ 22 đến 26.

Carrick ca ngợi sự trưởng thành của các sao trẻ như Mainoo hay Heaven. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nhưng Carrick cũng đã chứng kiến ​​sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ Kobbie Mainoo (21 tuổi), Leny Yoro (20 tuổi) và Ayden Heaven (19 tuổi) dưới sự dẫn dắt của mình. Carrick nói: “Tôi chắc chắn đã thấy điều đó. Tôi đã thấy sự phát triển, rất nhiều sự phát triển theo nhiều cách khác nhau. Một số điều bạn có thể thấy trên sân, rõ ràng là nó thể hiện qua hiệu suất thi đấu.

Đó là một phần kỹ thuật và các cầu thủ đang tiến bộ ở khía cạnh đó. Nhưng đôi khi, điều thoải mái nhất khi ở đây là được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời nhất, biết được cảm giác thi đấu ở đây như thế nào, có được thành công và cũng gặp phải một vài thử thách. Bạn vượt qua được nó và hiểu được những gì cần thiết để vượt qua. Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Và rồi bạn có thể trưởng thành, tính cách và cá tính của bạn sẽ bộc lộ rõ ​​hơn, tôi đã thấy điều đó ở một số cầu thủ trẻ. Và thực tế, không chỉ những cầu thủ trẻ, bạn có thể thấy mọi người đều trưởng thành hơn một chút khi đạt được kết quả tốt với những màn trình diễn tốt.”

Tôi nghĩ rằng khả năng lãnh đạo là khác nhau ở mỗi người. Có một số tấm gương lãnh đạo, một số thể hiện điều đó rõ ràng hơn. Nhưng chắc chắn bạn có thể thấy sự tiến bộ của từng cầu thủ khi đội bóng đang đi đúng hướng".