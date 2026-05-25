Nóng: Man United dẫn đầu cuộc đua ‘cướp’ Harry Kane 25/05/2026 13:36

(PLO)- Tương lai của Harry Kane đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu sau những tín hiệu bất ổn tại Bayern Munich.

Dù tiền đạo người Anh nhiều lần khẳng định vẫn hạnh phúc ở Đức, hàng loạt ông lớn đã bắt đầu theo sát tình hình và sẵn sàng lao vào cuộc chiến giành chữ ký của chân sút số một tuyển Anh Harry Kane.

Theo nhiều nguồn tin, hợp đồng của Kane với Bayern còn thời hạn đến năm 2027 nhưng điều khoản giải phóng trị giá khoảng 65 triệu euro có thể được kích hoạt từ mùa hè 2026. Chính chi tiết này khiến các đội bóng hàng đầu châu Âu bắt đầu tăng tốc chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ.

Sau gần ba năm tại Bundesliga, Kane vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Tiền đạo 32 tuổi đã ghi tới 109 bàn cùng 29 kiến tạo chỉ sau 114 trận cho Bayern. Phong độ ấy khiến anh tiếp tục được xem là mẫu trung phong hoàn hảo với bất kỳ đội bóng lớn nào đang thiếu một “sát thủ” vòng cấm.

Manchester United được xem là đội sốt sắng nhất ở thời điểm hiện tại. Đội bóng của Carrick vẫn chưa giải quyết triệt để bài toán hàng công và đang nghi ngờ khả năng thích nghi lâu dài của Benjamin Sesko. “Sát thủ” Harry Kane vì thế một lần nữa xuất hiện trong danh sách mục tiêu ưu tiên tại Old Trafford.

Ngoài Man United, Barcelona cũng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch gây sốc. Đội bóng xứ Catalunya tin rằng Kane phù hợp với triết lý của Hansi Flick, người từng làm việc cùng anh tại Bayern. Camp Nou được cho là sẵn sàng kích hoạt thương vụ sớm hơn dự kiến để đưa đội trưởng tuyển Anh sang La Liga.

Tottenham Hotspur cũng chưa từ bỏ giấc mơ tái hợp biểu tượng lớn nhất lịch sử hiện đại của họ. Spurs hiện vẫn nắm quyền ưu tiên mua lại Kane nếu Bayern đồng ý bán anh cho đội bóng khác. Dù Kane vẫn dành nhiều tình cảm cho đội bóng cũ, khả năng trở lại London sẽ phụ thuộc vào sức cạnh tranh của Tottenham ở đấu trường châu Âu.

Trong khi đó, Chelsea được đánh giá là bến đỗ cực kỳ hợp lý nếu Harry Kane trở lại Premier League. Cựu hậu vệ Glen Johnson tin rằng Chelsea đang cần một trung phong đẳng cấp hơn bất kỳ đội bóng lớn nào ở Anh. Theo ông, Arsenal quá thiên về kiểm soát bóng, Liverpool đã nhắm Alexander Isak còn Man City sở hữu Erling Haaland nên Chelsea mới là nơi phù hợp nhất cho Kane tỏa sáng.

Paris Saint-Germain cũng đã xuất hiện trong danh sách ứng viên. Đội bóng nước Pháp từ lâu ngưỡng mộ Kane và xem anh là mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí số 9 dưới thời Luis Enrique. Việc thi đấu ở Ligue 1 được cho là có thể giúp Harry Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn khổng lồ trong những năm cuối sự nghiệp.

Hai cái tên còn lại là Newcastle United và Manchester City. Newcastle có lợi thế về tham vọng cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại St James’ Park, nơi Kane từng nhiều lần ca ngợi. Tuy nhiên, thương vụ này hiện vẫn khá xa vời. Với Man City, khả năng tái khởi động thương vụ Kane gần như không thực tế khi Erling Haaland còn hợp đồng dài hạn đến tận năm 2034.