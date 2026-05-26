MU, Arsenal và Liverpool hoàn tất 4 vụ chuyển nhượng sớm 26/05/2026 07:09

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ chính thức mở cửa cho các đội bóng Premier League vào tháng Sáu. Một số CLB Ngoại hạng Anh đã thể hiện kế hoạch dài hạn trước mùa hè. Arsenal, Liverpool và MU nằm trong số những đội đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu.

Arsenal đang ở vị thế mạnh mẽ với tư cách nhà vô địch Premier League và vẫn có thể nâng cao chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. HLV Mikel Arteta đã dựa vào chiều sâu đội hình để chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Anh của Arsenal, nhưng ông sẽ rất muốn tăng cường lực lượng để ngăn các đối thủ thu hẹp khoảng cách.

Liverpool đã gây chú ý với những bản hợp đồng bom tấn mùa hè năm ngoái nhưng lại không thể bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đội bóng vùng Merseyside hy vọng những ngôi sao đó sẽ hòa nhập tốt hơn ở mùa giải tới khi họ tập trung vào việc lấy lại phong độ đỉnh cao, thông qua công tác tuyển mộ nhân sự.

Trong khi đó, MU cần tăng cường chiều sâu đội hình để hỗ trợ chiến dịch Champions League của họ. HLV của MU Michael Carrick sẽ rất muốn chiêu mộ những cầu thủ phù hợp và tiếp tục duy trì đà thành công của mình tại Old Trafford.

Dưới đây, Mirror Football điểm qua những tân binh mà các CLB MU, Liverpool và Arsenal ​​sẽ chào đón trong mùa hè.

Liverpool chào đón 2 tân binh sớm vào mùa hè này. ẢNH: NURPHOTO

Arsenal

Arsenal đã thông báo chiêu mộ thành công tài năng trẻ Daniel McCarron vào tháng Hai. Cầu thủ 16 tuổi này dự kiến ​​sẽ gia nhập học viện đào tạo trẻ của "pháo thủ" vào mùa hè này sau khi chuyển đến từ CLB Dungannon Swifts của Bắc Ireland.

McCarron là một trung vệ đầy triển vọng, người đã gây ấn tượng với Arsenal trong thời gian thử việc. McCarron là tuyển thủ U-17 Bắc Ireland và đã có trận ra mắt đội một Dungannon Swifts vào tháng Tư.

Thông cáo báo chí của CLB Arsenal cho biết: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trẻ Daniel McCarron từ CLB Dungannon Swifts của Bắc Ireland, thuộc chương trình đào tạo cầu thủ trẻ mùa giải 2026 - 2027. Cầu thủ này cũng đã ký hợp đồng sơ bộ, sau đó sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp với chúng tôi".

Arsenal cũng dự kiến ​​sẽ mua đứt Piero Hincapie, cầu thủ được mượn từ Bayer Leverkusen, mặc dù thương vụ này vẫn chưa hoàn tất.

2. Liverpool

Đội bóng từng vô địch Ngoại hạng Anh chuẩn bị chào đón một tân binh lớn vào mùa hè. Jeremy Jacquet đã đồng ý chuyển đến Anfield với giá 60 triệu bảng Anh vào tháng Hai, và hậu vệ này sẽ thi đấu cho CLB Rennes của Pháp trong phần còn lại của mùa giải.

Trung vệ 20 tuổi Jacquet sau đó đã gặp phải chấn thương vai không may, khiến anh phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, nhưng anh tin tưởng mình sẽ trở thành lựa chọn số một tại Liverpool mùa giải tới. Tuy nhiên, Jacquet không phải là sự bổ sung duy nhất cho hàng phòng ngự của Liverpool.

Ngôi sao trẻ Ifeanyi Ndukwe của Austria Wien, người vừa tròn 18 tuổi vào tháng 3, cũng sẽ gia nhập Liverpool mùa hè này. Cầu thủ quốc tế U-19 Áo này thường xuyên ra sân cho đội trẻ của Austria Wien và đã có màn ra mắt đội một trong một trận đấu ngắn ngủi hồi đầu tháng.

3. Manchester United

Sao trẻ Cristian Orozco sẽ gia nhập MU. ẢNH: NURPHOTO

MU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ ngôi sao Cristian Orozco của Fortaleza CEIF hồi đầu mùa giải. Cầu thủ trẻ người Colombia là một tiền vệ phòng ngự được đánh giá cao, người sẽ gia nhập học viện đào tạo trẻ của MU vào mùa hè này.

Orozco sẽ không thể hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Old Trafford cho đến sau sinh nhật thứ 18 của mình vào tháng 7. MU đã đồng ý mức phí khoảng 750.000 bảng Anh cho cầu thủ trẻ này sau khi nhận thấy tiềm năng lâu dài của tuyển thủ U-17 Colombia.