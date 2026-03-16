Premier League giải thích về bàn thắng tranh cãi của Aston Villa vào lưới MU 16/03/2026 13:23

Aston Villa đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 gây tranh cãi trong trận thua 3-1 trước MU ở vòng 30 Premier League trên sân Old Trafford vào đêm qua 15-3, khi các đoạn băng ghi hình cho thấy cú sút của Ross Barkley có lẽ đã chạm vào Amadou Onana, người đã rơi vào thế việt vị.

Trung tâm Thông tin Trận đấu Ngoại hạng Anh đã giải thích lý do tại sao bàn thắng gây tranh cãi của Ross Barkley vào lưới Manchester United được công nhận. Giữa hiệp hai trận đấu mà Manchester United thắng 3-1 tại Old Trafford, ngôi sao của Aston Villa Barkley đã kết thúc một pha lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1, sau bàn mở tỷ của Casemiro.

Các đoạn phát lại cho thấy đồng đội của Barkley là Amadou Onana đã đứng ở vị trí việt vị trong lúc bàn thắng được ghi và có khả năng đã cản trở tầm nhìn của thủ môn Senne Lammens của MU. Cũng có tranh cãi về việc liệu bóng có chạm vào mông của Onana trước khi bay vào lưới hay không.

Tình huống bàn thắng của Aston Villa vào lưới MU đầy tranh cãi được công nhận. ẢNH: OFFSIDE

Sau khi VAR kiểm tra, quyết định trên sân vẫn được giữ nguyên và bàn thắng được công nhận. Trung tâm trận đấu Premier League sau đó đăng tải trên tài khoản X của họ: "Quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận - Onana ở vị trí việt vị, nhưng không được cho là nằm trong tầm nhìn của thủ môn hoặc đã chạm bóng".

Trong phần bình luận cho Sky Sports (Anh), huyền thoại của MU Gary Neville cho rằng ông đã nghe Onana thừa nhận quả bóng thực sự đã chạm vào người anh ta. "Chỉ có Onana mới biết, anh ấy khó có thể thừa nhận điều đó", huyền thoại của MU Neville nói, "Ồ - Onana vừa nói là bóng đã chạm vào người mình sao?!".

Neville không tin rằng Onana đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của thủ môn Lammens, và nói thêm: "Có thể xem xét tình huống việt vị, nhưng như vậy thì quá khắc nghiệt. Lammens không có cơ hội nào cả".

Dion Dublin, người từng chơi cho cả hai CLB, chia sẻ: "Tầm nhìn của thủ môn rất rõ ràng. Tôi nghĩ là ổn. Thủ môn có thể thấy bóng rời khỏi chân trái của Barkley và bay qua anh ấy".

May mắn thay cho đội chủ nhà MU, Matheus Cunha đã giúp họ dẫn trước trở lại bảy phút sau đó. Benjamin Sesko ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở những phút cuối cùng, giúp MU tiến một bước dài trong hành trình chinh phục suất dự Champions League dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

MU đang có phong độ thăng hoa dưới thời Carrick. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đối với Aston Villa, đội bóng của HLV Unai Emery đã chơi tốt nhất sau khi bị dẫn trước nhưng không thể tận dụng cơ hội khi Barkley gỡ hòa. Hiện MU đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 51 điểm, hơn đội xếp thứ tư là chính Aston Villa 3 điểm.

Aston Villa sẽ tiếp tục chiến dịch Europa League giữa tuần này, tiếp đón đội bóng Pháp Lille trong nỗ lực giành vé vào tứ kết sau khi thắng trận lượt đi 1-0 vào giữa tuần trước. Trong khi đó, MU sẽ trở lại thi đấu tại Premier League vào thứ Sáu (giờ Anh), làm khách trên sân của Bournemouth ở vòng 31.