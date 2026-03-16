CSGT xử lý khối đá nằm chênh vênh trên đèo Bảo Lộc, ngăn nguy cơ rơi xuống Quốc lộ 20 16/03/2026 18:58

(PLO)- Một khối đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc (thuộc phường 3, TP Bảo Lộc) vừa được lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị xử lý, di dời để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận tin báo về một khối đá lớn tại đèo Bảo Lộc, có nguy cơ rơi xuống Quốc lộ 20. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Lâm Đồng với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khối đá gồm nhiều tảng lớn nặng hàng tấn. Khối đá này chỉ còn điểm tựa là một cây rừng đã khô mục, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, nhất là khi có mưa lớn hoặc rung chấn do xe cộ lưu thông.

Theo người dân địa phương, trước đây khu vực này có nhiều cây lớn giúp giữ ổn định các khối đá. Tuy nhiên, gần đây nhiều cây đã chết, mục gốc khiến các tảng đá mất điểm tựa.