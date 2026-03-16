CSGT chủ động xử lý khối đá 'treo' chênh vênh trên đèo Bảo Lộc 16/03/2026 16:29

(PLO)- Phát hiện khối đá lớn có nguy cơ rơi xuống Quốc lộ 20, lực lượng CSGT Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị chủ động xử lý, di dời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ngày 16-3, lãnh đạo Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã chủ động xử lý, di dời khối đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc (thuộc phường 3, TP Bảo Lộc) sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

CSGT chủ động xử lý đá rơi trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước đó, Trạm CSGT Mađaguôi nhận tin báo về một khối đá lớn trên taluy dương có nguy cơ rơi xuống Quốc lộ 20. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Lâm Đồng với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khối đá gồm nhiều tảng lớn nặng hàng tấn. Khối đá này chỉ còn điểm tựa là một cây rừng đã khô mục, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, nhất là khi có mưa lớn hoặc rung chấn do xe cộ lưu thông.

Theo người dân địa phương, trước đây khu vực này có nhiều cây lớn giúp giữ ổn định các khối đá. Tuy nhiên, gần đây nhiều cây đã chết, mục gốc khiến các tảng đá mất điểm tựa.

Sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm, Trạm CSGT Mađaguôi thông báo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng (thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng) phối hợp Công ty 886 Thành Nam để xử lý.

Nhiều tảng đá được kéo sập để di dời. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhằm phòng ngừa rủi ro, lực lượng CSGT đã phối hợp triển khai phương tiện, dùng xe cẩu đưa các tảng đá nguy hiểm xuống mặt đường để kiểm soát và dọn dẹp. Trong quá trình xử lý, CSGT tiến hành phân luồng, điều tiết để các phương tiện lưu thông an toàn.

Trung tá Nguyễn Văn Thư, Trưởng Trạm CSGT Mađaguôi, cho biết đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km với nhiều khúc cua gấp, lưu lượng xe lớn nên các nguy cơ đá rơi cần được xử lý sớm để tránh tai nạn.

Đến chiều cùng ngày, các tảng đá đã được di dời, giao thông qua khu vực thông suốt.

Phương tiện chuyên dụng được huy động để xử lý hiện trường. Ảnh: VÕ TÙNG

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế khi qua đèo Bảo Lộc cần giảm tốc độ, chú ý quan sát tại các khu vực taluy dương có nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa hoặc thời tiết bất thường.

