Đèo Bảo Lộc xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở rất cao 29/09/2025 17:19

(PLO)- Đến chiều nay 29-9, đơn vị bảo trì đèo Bảo Lộc đã hoàn thành khắc phục sạt lở và cho biết vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở rất cao.

Chiều 29-9, Công ty Đầu tư xây dựng 886 Thành Nam (đơn vị bảo trì đèo Bảo Lộc) cho biết đã huy động hơn 10 công nhân cùng máy múc, xe ben tập trung khắc phục vụ sạt lở tại km98 Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị bảo trì đang khắc phục sạt lở đèo Bảo Lộc. Ảnh VT.

Theo đánh giá điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc xảy ra vào chiều qua 28-9 tiếp tục diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Hạt Quản lý đường bộ 2.3 Bảo Lộc, qua kiểm tra, điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm có nguy cơ tiếp tục sạt trượt bất cứ lúc nào. Cùng với đó, tại vị trí sạt trượt với khối lượng đất đá lớn cần phải xử lý để đảm bảo giao thông qua đèo Bảo Lộc được thông suốt, an toàn.

Vụ sạt lở xảy ra ngày 28-9 và đơn vị bảo trì phối hợp với CSGT khắc phục xuyên đêm.

Sau khi kiểm tra, Hạt đã báo cáo lãnh đạo để huy động nhân lực, phương tiện khắc phục điểm sạt lở. Sau gần 6 giờ tập trung khắc phục, đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, công tác khắc phục điểm sạt lở đã cơ bản hoàn thành đảm bảo giao thông qua đèo Bảo Lộc an toàn. Hạt Quản lý đường bộ 2.3 Bảo Lộc đã vận chuyển hơn 200 khối đất, đá ra khỏi điểm sạt lở; đồng thời, tiến hành nạo vét bờ taluy dương để chống sạt lở.

Đơn vị bảo trì đã đưa hơn 200 tấn đất, đá ra khỏi điểm sạt lở. Ảnh VT.

Cũng theo đại diện Hạt quản lý đường bộ 2.3 Bảo Lộc, qua khảo sát, trên đèo Bảo Lộc đang có một số điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Hiện, đơn vị đang phối hợp với lực lượng CSGT và chính quyền các địa phương tập trung theo dõi để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Trước đó, ngày 28-9, sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt đèo Bảo Lộc nhanh chóng có mặt phối hợp cùng Công ty Đầu tư xây dựng 886 Thành Nam tiến hành khắc phục sạt lở trên đèo Bảo Lộc.