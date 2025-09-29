Sạt lở, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 27 và Quốc lộ 28 29/09/2025 12:33

(PLO)- Mưa lớn làm sạt đất tạo hàm ếch với chiều dài khoảng 15m, sâu 10m có nguy cơ gãy nền, mặt đường trên Quốc lộ 27.

Ngày 29-9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về sự cố sạt lở mái taluy, xói hạ lưu cống trên các tuyến đường Quốc lộ 27 và 28 qua địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an Lâm Đồng phối hợp giải phóng mặt đường Quốc lộ 27 hồi tháng 7-2025.

Theo đó, do ảnh hưởng của các cơn bão số 9, số 10, trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng, Đam Rông 3 những ngày qua có mưa lớn kéo dài. Mưa lớn đã gây sạt lở mái taluy, xói hạ lưu cống ngang trên các tuyến đường Quốc lộ 27, 28.

Cụ thể khoảng 7h ngày 28-9, mưa lớn kéo dài đã gây xói hạ lưu cống ngang tại Km125+425 Quốc lộ 28, làm sạt lở mái taluy âm, hư hỏng sân cống bằng bê tông. Sự cố trên làm sạt đất dưới đáy tường chắn taluy âm, tạo hàm ếch với chiều dài khoảng 15m, sâu khoảng 10m dọc theo chân tường chắn bằng bê tông xi măng; có nguy cơ gây gãy nền, mặt đường và mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực bị xói lở.

Các đơn vị đã đặt biển cảnh báo sạt lở 2 đầu, lắp đặt đèn chớp, giăng dây rào chắn 1/2 đường và bố trí nhân sự trực điều tiết và kịp thời phân luồng giao thông; thực hiện các giải pháp cắt nước, dẫn dòng thượng lưu, không cho nước thu vào cống để hạn chế gây xói hạ lưu. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai đắp bao tải đất và rọ đá hạ lưu cống để hạn chế tình trạng sạt trượt mái taluy âm.

Quốc lộ 27 bị sạt lở hồi tháng 7-2025.

Tại Km87+300 Quốc lộ 27, khoảng 18h ngày 25-9 mưa lớn kéo dài đã gây ra sự cố sạt lở mái taluy âm với chiều dài khoảng 35m, hộ lan bảo vệ đường sụt lún về phía taluy âm cách mép đường khoảng 2m, gây mất an toàn giao thông.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường và tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực bị sạt lở và thực hiện cắt nước, dẫn dòng hạn chế nước vào khu vực sạt trượt.

“Về biện pháp khắc phục lâu dài tại hai vị trí xảy ra sự cố trên Quốc lộ 27 và 28, Sở Xây dựng đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát cụ thể để đưa ra biện pháp sớm nhất”, báo cáo nêu.