Dữ liệu DAT không đồng bộ khiến quy trình xét hồ sơ thi bằng lái xe kéo dài 26/12/2025 16:57

(PLO)- Việc quản lý phải sử dụng dữ liệu DAT do các cơ sở đào tạo tự cung cấp dẫn đến quy trình xét duyệt hồ sơ thi bằng lái xe có thể mất thời gian hơn trước.

Chiều 26-12, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết khối vận tải đường bộ năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Hội nghị do ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, công tác quản lý đào tạo và sát hạch lái xe trong năm 2025 đã có những biến chuyển mang tính bước ngoặt.

Trong 2025, Sở Xây dựng hoàn tất bàn giao công tác quản lý xe chuyên dùng, công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Công an TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG

Một trong những thay đổi lớn nhất về mặt quản lý nhà nước trong năm 2025 là việc hoàn tất bàn giao công tác quản lý xe chuyên dùng, công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Công an TP.HCM.

Như vậy, hiện nay, Sở Xây dựng (khối vận tải) sẽ tập trung chuyên sâu vào quản lý công tác đào tạo, cấp phép xe tập lái và quản lý đội ngũ giáo viên.

Theo Sở Xây dựng, công tác đào tạo bằng lái xe còn vướng mắc từ hệ thống giám sát thời gian và quãng đường (DAT). Cụ thể, hệ thống quản lý thiết bị giám sát DAT của Cục Đường bộ Việt Nam đã dừng bảo trì để nâng cấp từ ngày 4-6-2024 và kéo dài đến nay.

Do đó, Sở Xây dựng không thể sử dụng dữ liệu DAT do các cơ sở đào tạo tự cung cấp để kiểm tra điều kiện thi tốt nghiệp. Do dữ liệu lớn và giao diện khác nhau giữa các cơ sở, việc kiểm tra thủ công tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, quy trình xét duyệt hồ sơ thi có thể chặt chẽ và mất thời gian hơn trước.

Mặc dù có nhiều biến động, nhu cầu học lái xe tại TP.HCM vẫn rất lớn. Trong năm 2025 tại khu vực TP.HCM (cũ) ghi nhận:

85 cơ sở đào tạo lái xe đang hoạt động.

107.335 học viên tham gia các khóa đào tạo lái xe ô tô.

199.080 học viên tham gia đào tạo lái xe mô tô.

Đội ngũ giáo viên thực hành lên tới 7.660 người cùng hơn 6.000 xe tập lái.

Trong năm 2026, Khối quản lý vận tải sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chấn chỉnh công tác đào tạo, đặc biệt là việc tổ chức đào tạo lý thuyết từ xa và tự học có hướng dẫn.

Tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Sở Xây dựng kiến nghị Bộ ngành hoàn thiện phần mềm dữ liệu DAT và phần mềm quản lý đào tạo toàn quốc để đảm bảo tính nhất quán.