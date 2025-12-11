Đề xuất bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến đào tạo, sát hạch lái xe 11/12/2025 11:09

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ nhiều quy định không còn phù hợp trong đào tạo lái xe và chuyển giao nhiệm vụ sát hạch lái xe.

Sau thời gian tham vấn các đơn vị, Bộ Xây dựng vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 160/2024, của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, trước khi trình Chính phủ xem xét.

Trong lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện cơ sở vật chất. Cụ thể, dự thảo bỏ yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải có diện tích xây dựng “tối thiểu 1.000 m²”, bỏ quy định về diện tích phòng học lý thuyết khi hình thức học online đã trở nên phổ biến.

Dự thảo cũng bỏ quy định liên quan đến việc sử dụng sân tập lái và sân sát hạch. Theo đó, không còn yêu cầu giới hạn số sân sát hạch hoặc số sân được tính vào lưu lượng đào tạo. Quy định về việc sử dụng xe sát hạch để đào tạo với tỷ lệ không quá 50% số xe sát hạch cũng được đề xuất bãi bỏ.

Từ đầu năm nay việc sát hạch lái xe hiện được chuyển giao cho công an thực hiện. Ảnh: V.LONG

Yêu cầu sân tập lái phải có nhà chờ, ghế ngồi cho học viên và quy định giáo viên dạy kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên cũng được bỏ.

Ở chiều ngược lại, dự thảo bổ sung quy định về phòng học kỹ thuật ô tô, yêu cầu bảo đảm 1,50 m²/học viên, diện tích tối thiểu 100 m². Phòng học phải được trang bị thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy về cấu tạo, sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe và kiến thức phục vụ nâng hạng…

Dự thảo cũng yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử, kết nối API với các nền tảng số quốc gia để phục vụ toàn bộ quá trình đào tạo và sát hạch lái xe.

Về thủ tục hành chính, dự thảo quy định kết quả cấp đổi giấy phép lái xe được trả bằng bản điện tử, trừ khi người dân hoặc tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy.

Một số nội dung khác được sửa đổi để phù hợp với việc sáp nhập, điều chỉnh chức năng giữa các cơ quan. Theo đó, các nhiệm vụ của Sở GTVT được chuyển sang Sở Xây dựng. Các công đoạn liên quan đến cấp phép và thực hiện nhiệm vụ sát hạch lái xe sẽ chuyển từ Sở GTVT về phòng Cảnh sát giao thông, do Bộ Công an phụ trách quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, còn Bộ Xây dựng đảm nhiệm quản lý đào tạo lái xe.