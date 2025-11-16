Giáo viên dạy lái xe 'thi tài' tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 16/11/2025 15:02

(PLO)- Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tổ chức hội thi “Tay lái giỏi – An toàn” mở rộng lần thứ I năm 2025 với sự tham gia của bảy đơn vị đào tạo lái xe, nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và chuẩn hóa nghiệp vụ giáo viên.

Ngày 16-11, Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái xe (Trung tâm T10) thuộc Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã tổ chức hội thi “Tay lái giỏi – An toàn” mở rộng lần thứ I năm 2025 với sự tham gia của bảy đơn vị đào tạo lái xe trên địa bàn.

Giáo viên dạy lái xe thi tài tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong sư phạm cho đội ngũ giáo viên dạy lái xe; đồng thời tạo phong trào thi đua “Đào tạo tốt – Lái xe an toàn” trong toàn Trung tâm.

Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chuẩn hóa công tác giảng dạy, hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Các thí sinh bước vào phần thi lý thuyết với tinh thần nghiêm túc, tập trung cao độ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo kế hoạch công tác năm 2025 và sau buổi làm việc với các cơ sở đào tạo ngày 4-11, Trung tâm T10 tổ chức hội thi gồm ba nội dung: lý thuyết, mô phỏng và thi hình nâng cao.

Phần thi lý thuyết sử dụng bộ 600 câu hỏi sát hạch GPLX hạng D, thí sinh làm 45 câu trong 7 phút, yêu cầu đạt tối thiểu 42/45 điểm.

Phần thi mô phỏng gồm 10 tình huống, thí sinh phải đạt tối thiểu 40/50 điểm.

Phần thi thực hành gồm năm bài: xuất phát, đi qua hàng đinh, ghép ngang, quay đầu trong đường hẹp và kết thúc, thực hiện bằng xe Toyota Vios số sàn trong thời gian 3 phút.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Thượng tá Lê Nguyễn Quốc Việt, Phụ trách Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe - Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an ghi nhận sự tham gia của các đơn vị bạn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thi phải được tổ chức công bằng, minh bạch và khách quan.

Thượng tá Lê Nguyễn Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trung tâm T10 phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PHẠM HẢI

Thượng tá đề nghị thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và kỹ năng sư phạm; Ban giám khảo làm việc chính xác, công tâm; lực lượng tổ chức đảm bảo an toàn và cơ sở vật chất phục vụ suốt quá trình thi.

Lãnh đạo nhà trường cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị đã đồng hành trong công tác phối hợp tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe thời gian qua, đồng thời kỳ vọng hội thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, nhân văn trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội thi khép lại trong không khí sôi nổi, đoàn kết và thi đua lành mạnh. Các thí sinh được đánh giá cao về kỹ năng chuyên môn, tác phong sư phạm và tinh thần trách nhiệm. Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.