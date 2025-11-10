Tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe ra sao mà hàng loạt giáo viên ở Lâm Đồng bị rớt? 10/11/2025 14:03

(PLO)- Ngoài các tiêu chí để trở thành giáo viên dạy lái xe, người nộp hồ sơ còn phải vượt qua kì thi sát hạch do Sở Xây dựng tổ chức.

Ngày 10-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã gửi thông báo tới các trung tâm sát hạch lái xe về việc giáo viên của những trung tâm này không vượt qua kỳ kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Sự việc gây xôn xao nhiều trang mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm về ô tô.

Theo Điều 10 Nghị định 160/2024 quy định về tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe như sau:

1. Giáo viên dạy lý thuyết đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, lắp ráp ô tô hoặc các ngành nghề khác có nội dung đào tạo chuyên ngành pháp luật hoặc ô tô chiếm 30% trở lên, giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên;

b) Có một trong các văn bằng, chứng chỉ về trình độ nghiệp vụ sư phạm: cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, sư phạm, sư phạm kỹ thuật; trung cấp sư phạm; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp.

2. Giáo viên dạy thực hành lái xe đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên;

b) Có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo;

c) Giáo viên dạy các hạng B, C1 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 03 năm trở lên, kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe; giáo viên dạy các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe;

d) Có một trong các văn bằng, chứng chỉ về trình độ nghiệp vụ sư phạm: cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, sư phạm, sư phạm kỹ thuật; trung cấp sư phạm; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp;

đ) Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình khung quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

Trao đổi với PLO, đại diện một Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giấy phép lái xe tại TP.HCM cho biết các tiêu chuẩn ở trên mới chỉ là điều kiện cần để trở thành giáo viên dạy lái xe. Sau khi người nộp hồ sơ đầy đủ các tiêu chuẩn ở trên, sẽ trải qua một đợt thi để cấp giấy chứng nhận giáo viên thực hành do Sở Xây dựng tổ chức, nếu đạt thì mới được làm giáo viên dạy lái xe.

"Ở một số đơn vị, sau khi đạt kì thi do Sở tổ chức và đầy đủ hồ sơ còn phải thi một đợt thực hành nữa tại trường. Để kiểm tra giáo viên dạy lái xe có kỹ năng bổ trợ, xử lý tình huống đạt theo yêu cầu của đơn vị hay không"- vị đại diện cho biết thêm.