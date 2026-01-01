Quy định mới có hiệu lực trong năm 2026 về giữ giấy tờ và phương tiện khi vi phạm hành chính 01/01/2026 10:22

(PLO)-Việc tạm giữ giấy tờ liên quan đến người điều khiển phương tiện và phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ theo quy định tại Nghị định 336/2025 có hiệu lực từ 1-3-2026.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định 336/2025 có hiệu lực từ 1-3-2026.

Theo đó, Nghị định 336/2025 có quy định mới về tạm giữ giấy tờ và phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ.

Nghị định 336/2025 có quy định mới về tạm giữ giấy tờ và phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Ảnh: TN

Cụ thể, Nghị định 336/2025 quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh; thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại Điều 24 Nghị định 336/2025 thì việc tạm giữ giấy tờ liên quan đến người điều khiển phương tiện và phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ được thực hiện như sau:

Đối với trường hợp tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một, một số hoặc tất cả các giấy tờ (giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) theo quy định thì xử lý như sau:

Người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi không có giấy tờ (tương ứng với những loại giấy tờ không xuất trình được), đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về những hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 12 Nghị định 336/2025 và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Trong thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, nếu người vi phạm xuất trình được các giấy tờ theo quy định thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ đối với người điều khiển phương tiện và không xử phạt đối với chủ phương tiện.

Quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm mới xuất trình được hoặc không xuất trình được giấy tờ theo quy định thì phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các hành vi vi phạm đã ghi trong biên bản vi phạm hành chính.

Lưu ý: Trường hợp hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ xảy ra và kết thúc trước ngày Nghị định 336/2025 có hiệu lực thi hành sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng Nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử phạt.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ xảy ra trước thời điểm Nghị định 336/2025 có hiệu lực nhưng vẫn đang diễn ra khi Nghị định 336/2025 đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định 336/2025 để xử phạt (Theo Điều 27 Nghị định 336/2025).