Loạt mẫu xe Triumph thay đổi giá bán tại Việt Nam do thay đổi tỉ giá ngoại tệ 30/12/2025 13:26

(PLO)-Do thay đổi về tỉ giá ngoại tệ trong năm tài chính, loạt mẫu xe mô tô Triumph tại Việt Nam phải thay đổi giá bán.

Ngày 30-12, Triumph Motorcycles Vietnam thông báo về việc cập nhật giá bán các dòng xe mô tô thương hiệu Triumph Motorcycles tại Việt Nam.

Theo Triumph Motorcycles Vietnam, do thay đổi về tỉ giá ngoại tệ trong năm tài chính 2026, nên tất cả các dòng xe Model Year 2026 (MY26) đang được phân phối trên toàn quốc đều thay đổi giá bán. Giá xe đã bao gồm VAT, có thể thay đổi tùy theo phiên bản màu.

Loạt mẫu xe Triumph thay đổi giá bán tại Việt Nam. Ảnh: AK

Thời gian áp dụng từ ngày 1-1-2026 (khách hàng mua xe trước ngày 1-1-2026 vẫn được áp dụng giá cũ năm 2025).

Dưới đây là chi tiết các dòng xe được cập nhật lại giá bán: