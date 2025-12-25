Lộ diện 4 mẫu xe Kia sắp ra mắt: Có Sorento và Seltos Hybrid 25/12/2025 20:37

(PLO)- Ngoài mẫu Syros, thương hiệu Hàn Quốc vừa lộ diện dàn xe Kia mới sắp ra mắt tại thị trường Ấn Độ

Dưới đây là danh sách 4 mẫu xe Kia mới dự kiến trình làng trong năm 2026.

Seltos Hybrid. Ảnh: Kia.



Kia Seltos

Hiện tại, mức giá của Kia Seltos vẫn chưa được tiết lộ. Hãng dự kiến ra mắt chính thức mẫu SUV cỡ trung này vào tháng 1-2026.

Seltos hứa hẹn có mức giá hấp dẫn để cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta. Xe có các tùy chọn động cơ xăng, xăng tăng áp và diesel tăng áp. Các loại hộp số đi kèm gồm số sàn, iMT, DCT và số tự động.

Đây là mẫu SUV hoàn toàn mới, phát triển trên nền tảng K3 của Kia. Thiết kế ngoại thất và nội thất đều khác biệt, đồng thời kích thước xe lớn hơn bản tiền nhiệm.

Syros EV

Kia đang phát triển phiên bản điện của mẫu Syros. Mẫu xe Kia mới này đã được bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm trên đường phố.

Ngoại thất của Syros EV tương tự phiên bản động cơ đốt trong nhưng có vài thay đổi riêng cho xe điện. Phần đầu xe dùng lưới tản nhiệt kín, bánh xe và lốp chuyên dụng cùng tay nắm cửa thiết kế phẳng.

Syros EV có thể sở hữu hai tùy chọn pin dung lượng 42 kWh và 49 kWh. Phạm vi hoạt động dự kiến khoảng 300-400 km cho mỗi lần sạc đầy. Mẫu xe Kia mới này có khả năng ra mắt vào năm 2026.

Sorento Hybrid

Kia có kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm tại Ấn Độ bằng mẫu Sorento. Đây là mẫu SUV 3 hàng ghế đang được bán tại nhiều thị trường quốc tế.

Mẫu xe Kia mới này sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mahindra XUV 7XO hoặc 700 và Tata Safari. Sorento tại Ấn Độ dự kiến sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kết hợp hệ thống hybrid. Cấu hình tương tự cũng dự kiến xuất hiện trên dòng Kia Seltos trong tương lai.

Seltos Hybrid

Kia sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid với mẫu Seltos. Hãng đang nghiên cứu hệ thống hybrid trang bị động cơ xăng 1.5 lít cho dòng xe ăn khách này. Phiên bản Seltos Hybrid có khả năng ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.